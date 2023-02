Vladímir Putin se enfrenta a toda Rusia con un importante discurso

El presidente ruso, Vladímir Putin, evaluará la marcha de la campaña militar en Ucrania y la situación internacional en su discurso sobre el estado de la nación que pronunciará el próximo martes ante ambas cámaras del Parlamento, dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Por supuesto (...) todos esperan escuchar una evaluación de los acontecimientos actuales, de la operación militar especial, de la situación internacional y la opinión del presidente sobre cómo estamos manejando todo esto y cómo nos desarrollaremos" como país, indicó en el programa "Moscú.Kremlin.Putin" de la cadena de televisión pública Rossía-1.



"Toda nuestra vida ahora gira en torno a la operación militar especial, que ha afectado a toda nuestra vida de una forma u otra, afecta a la vida en el continente. Y es por eso que, por supuesto, uno debería esperar que el presidente le preste mucha atención", recalcó Peskov en referencia a la campaña bélica.



Putin pronunciará la próxima semana a las 09.00 GMT ante la Asamblea Federal su primer discurso sobre el estado de la nación en casi dos años, tres días antes del primer aniversario de la guerra que él inició el 24 de febrero de 2022 en Ucrania para "liberar del genocidio" al pueblo del Donbás y "desnazificar" el país vecino.



El Kremlin no ha permitido acreditar al discurso a los medios extranjeros de países considerados "inamistosos".



La intervención del mandatario, que será retransmitida por todas las televisiones públicas del país, coincidirá con la fecha de hace un año en la que Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, preludio del inicio de la campaña bélica.



En septiembre pasado se anexionó ilegalmente estas dos provincias orientales ucranianas junto con las sureñas Zaporiyia y Jersón, pese a no controlar ninguno de los cuatro territorios en su totalidad.



Aunque el jefe del Kremlin aún defiende que la intervención militar "fue necesaria para liberar el Donbás", la propaganda se ha ido enfocando cada vez más en tratar de convencer a la audiencia interna de que Rusia es víctima de una guerra híbrida de los aliados de la OTAN que quieren destruir el país.



Tras un año de campaña militar en Ucrania, Putin no ha conseguido su objetivo de tomar totalmente el Donbás, aunque sí ha logrado mantener el corredor terrestre que une el este ucraniano con la anexionada península de Crimea a través de la costa del mar de Azov.