Estados Unidos detectó aviones de combate rusos cerca de su espacio aéreo pero lo consideró normal

El Gobierno de Estados Unidos alertó de que cuatro aviones de combate rusos volaron el pasado domingo cerca del espacio aéreo del estado de Alaska, y precisó a continuación que es una actividad que se produce de manera regular y, por lo tanto, que no es considerada como una amenaza.



La noticia no había trascendido hasta ayer, cuando fue informada en un comunicado por el Mando de Defensa Aeroespacial (NORAD), que detectó, rastreó e identificó cuatro aeronaves rusas dentro de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska. La ADIZ es el espacio aéreo de un país más un perímetro adicional monitorizado por las Fuerzas Armadas.



"Las aeronaves rusas permanecieron en el espacio aéreo internacional y no entraron en el espacio aéreo soberano estadounidense o canadiense. Esta actividad rusa en la ADIZ norteamericana se produce con regularidad y no se considera una amenaza ni una provocación", añadió la NORAD en su misiva.



Estados Unidos ya había previsto esta actividad rusa, puesto que desde 2007, cuando Rusia reanudó su actividad de aviación de largo alcance, el NORAD registra una media anual de seis a siete intercepciones de aeronaves militares rusas.



El hallazgo de estos cazas -entre los que se encontraban aviones TU-95 BEAR-H y SU-35- se produce poco después de que Estados Unidos derribara un globo chino presuntamente espía y otros objetos no identificados sobre su espacio aéreo.



Asimismo, tiene lugar cuando la Presidencia de Rusia instó al Gobierno de Estados Unidos a investigar la supuesta presencia de globos y otros objetos voladores no identificados en su espacio aéreo sin "culpar" a otros países, después de que en los últimos días Washington haya puesto el foco sobre Beijing.