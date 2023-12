En una paradisíaca isla realizaron el "hallazgo paleontológico del siglo"

En una cueva en el occidente de Cuba se ha producido lo que algunos expertos consideran el descubrimiento paleontológico más importante del siglo en la isla. En este lugar, se encontró el esqueleto de un saurio marino que vivió hace 130 o 145 millones de años.

Los estudios preliminares del fósil indicaron que se trata de un reptil de tres a cuatro metros de largo y fue nombrado como ictiosaurio. Este animal posee un cierto parecido físico con el delfín, pero posee un pico más largo y dientes agudos, según comentó el científico cubano Manuel Irurralde.

Según Irurralde, estos animales vivieron desde el periodo triásico hasta el cretácico y eran carnívoros. Este descubrimiento paleontológico ocurrió de casualidad, luego de que un poblador de una finca llamado René Dopico que había explorado esa área muchas veces en su niñez: "entraba para jugar y no para observar", comentó a un medio local. "Hasta que un día me senté en una piedra y me quedé observando. Me dije que aquello parecía como un animal, y ahí surgió todo esto", agregó.

Los restos descubiertos en la cueva Foto: Ronald Suárez Rivas

El investigador Yasmani Ceballos advirtió que la mayoría de los géneros de ictiosaurios prácticamente desaparecieron del registro fósil y "nunca se había encontrado nada como esto en Cuba". Ceballos citó otros descubrimientos, como el caso de un hueso de dinosaurio del jurásico, encontrado a principios del siglo XX, los restos de una tortuga prehistórica, y los de un mono, hallados también en una caverna de Pinar del Río.

Los investigadores posee dudas sobre la especie de ictiosaurio al que corresponde el fósil, el cual se encuentra encastrado en la piedra de una gruta denominada el Surgidero del Río del Novillo, ubicada en las montañas del Valle de Viñales, en la provincia de Pinar del Río.

Los próximos pasos que seguirá la investigación, los científicos explicaron que estarían enfocados en retornar al lugar -con restricción de acceso público- para realizar una fotogrametría, que permita extraer un modelo en 3D del fósil, y tomar muestras de roca donde aparecieron los restos del reptil.