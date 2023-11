La milicia de Hamás reclama la autoría del ataque en Jerusalén

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asumido este jueves la autoría del ataque perpetrado a primera hora del día por dos palestinos que han abierto fuego contra un grupo de israelíes en una parada de autobús en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, que se ha saldado con al menos tres muertos, según el balance facilitado por las autoridades de Israel.

El grupo ha indicado que los dos atacantes son Murad Muhamad Nimr e Ibrahim Muhamad Nimr, quien llevaron a cabo "una operación de martirio" que se saldó con la muerte de tres "colonos". Así, ha destacado en un comunicado publicado en Telegram que "es una respuesta natural a los crímenes sin precedentes de la ocupación, incluida la brutal masacre en la Franja de Gaza y el asesinato de niños en Yenín".

Hamás ha hecho así referencia a la muerte de dos niños a manos del Ejército de Israel durante una operación a gran escala llevada a cabo el miércoles en la ciudad cisjordana de Yenín y su campamento de refugiados. Israel afirmó tras la misma que dos terroristas, incluido un alto cargo de Yihad Islámica, habían muerto tiroteados en el marco de la incursión.

Por último, ha advertido a Israel de que "los héroes del pueblo" están "preparados para vengar la sangre de los mártires y repeler la agresión" en "todas las ciudades, aldeas, calles y callejones". No cejarán "hasta que la ocupación sea arrasada y erradicada". "El libre pueblo de Palestina no acepta la opresión y no permanecerá en silencio ante la guerra de exterminación sionista en todas las partes de la patria", ha zanjado.

La Policía israelí ha señalado que el ataque en Jerusalén ha sido perpetrado en el cruce de Givat Shaul, donde "dos terroristas armados llegaron al lugar en un vehículo y abrieron fuego contra un grupo de civiles en una parada de autobús". Tras ello, el Shin Bet ha apuntado que los atacantes son miembros de Hamás que estuvieron en prisión por su papel en actividades terroristas.

Este suceso se enmarca en el reciente aumento de tensiones en un repunte de la violencia en lo que va de año, que se ha recrudecido tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás en territorio israelí, que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza, controladas por el grupo islamista palestino, han denunciado 15.000 muertos a causa de la ofensiva israelí contra la Franja.

Video: el ataque de hoy, en Jerusalén

Dpa, Euronews, Youtube.