La inteligencia artificial, cerca al tipo de tumor que mató a Steve Jobs

Es un hecho que ya nos convoca a diario: el desarrollo de la inteligencia artificial. Se trata de "una disciplina y un conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas, y que pueden mejorar conforme recopilen información".

Ahora, un nuevo y esperanzador hallazgo científico asocia a la IA con la medicina. Y es que un grupo de científicos de varias naciones ha creado "un innovador enfoque basado en inteligencia artificial (IA) y tomografías computarizadas sin contraste para la detección temprana del adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), uno de los cánceres más mortales", refiriéndose al cáncer de páncreas.

Así lo ha publicado la revista Natura Medicines, que indica que "el PDAC es el subtipo más común de cáncer de páncreas y causa alrededor de 466.000 muertes al año en todo el mundo. Los expertos señalan que una amplia validación de este modelo podría contribuir a salvar muchas vidas. La alta tasa de muertes por este cáncer se debe a la dificultad para descubrirlo en sus primeras etapas donde permanece asintomático. Steve Jobs falleció a los 56 años en su casa de California el 5 de octubre de 2011 a consecuencia de un paro respiratorio, derivado de las metástasis del cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en 2004. El oncólogo que lo trató contó que el cofundador de Apple recurrió a sus servicios demasiado tarde".

Ahora, los especialistas indicaron que "la mediana de la tasa de supervivencia general en los casos en los que se detectó y se trató el PDAC en las primeras etapas es de 9,8 años, en comparación con la tasa de supervivencia de 1,5 años para la mayoría de los casos de detección tardía".

De qué se trata el modelo PANDA

"El modelo de detección temprana combina la tomografía computarizada sin contraste con un algoritmo de aprendizaje profundo y fue denominado detección de cáncer de páncreas con inteligencia artificial (PANDA, por sus siglas en inglés). La herramienta se entrenó con más de 3.200 conjuntos de imágenes de una institución de cáncer de páncreas en China y pudo detectar diferencias sutiles de densidad en las tomografías computarizadas sin contraste, que pueden ser difíciles de percibir a simple vista", explica la agencia RT.

Y continúa afirmando que "en una validación real, que involucró a 20.530 pacientes, PANDA alcanzó un porcentaje de especificidad del 99,9 %, cifra que representa un caso falso positivo por cada 1.000 pruebas. El modelo desarrollado superó la sensibilidad media alcanzada por los radiólogos en un 34,1 %, alcanzando una capacidad para detectar tumores pancreáticos de alrededor del 92,9 %".

La palabra de los especialistas

En Alemania, está el Centro Médico Universitario de Halle, para el que trabajan dos médicos clínicos especialistas. Ellos son Jörg Kleeff y Ulrich Ronellenfitsch, quienes reconocieron en un comentario que publicaron en Nature Medicine que "las métricas de precisión del algoritmo PANDA son superiores a las de varios métodos de detección reconocidos.

No obstante, los expertos advirtieron que "una serie de limitaciones del estudio retrospectivo. En particular, indicaron que se necesitaban más evaluaciones antes de que la detección basada en IA pudiera convertirse en una práctica generalizada y subrayaron que en la investigación no se informaron resultados sobre la detección temprana de lesiones pequeñas".

Video: las etapas en una investigación científica

NatureMedicine, Wikipedia, RT, Ucuenca, Youtube.