Un mendocino contó la dramática situación que vive en Israel

La Franja de Gaza fue el escenario donde inició la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. El sábado 7 de octubre ocurrieron los primeros ataques que hasta el día de hoy continúan con el mismo salvajismo. En este conflicto bélico perdieron la vida, hasta el momento, ocho argentinos que residían en Israel. Hace unos días, Argentina repatrió a centenas de argentinos que se encontraban en territorio de guerra mediante una serie de vuelos organizados, y que aún hay otros tantos por programar.

Mauro Sturman, mendocino que vive en Israel, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y narró la terrible situación que se viene en Medio Oriente: "Cuando todo estalló me encontraba en Barcelona, volví este lunes a Israel porque mis padres están viviendo acá hace tiempo y actualmente vivimos en una ciudad en el norte que se llama Hula. Es importante contextualizar y sostener que Israel es un país muy chico, por lo tanto uno puede estar lejos del punto de guerra pero no significa que se esté tranquilo. En los últimos días se están produciendo enfrentamientos entre las fuerzas de defensa de Israel y Hezbollah en la frontera sur del Líbano y el norte de Israel. Por lo tanto, no podríamos hablar de tranquilidad. La situación es bastante dramática, complicada y obviamente uno lo vive con bastante preocupación".

El mendocino que aún reside en Israel. Crédito: Instagram Mauro Sturman.

Cuando se ocurrieron los primeros ataques, Sturman afirmó que "me desperté el sábado con la locura de la masacre a los civiles israelíes en el sur y con pocas noticias de lo que estaba pasando. Tenía un vuelo recién para el lunes siguiente, se pospuso en dos ocasiones y tuve que conversar con mi familia, ellos no estaban muy predispuestos a que yo retornara al país. Tengo a mi papá que está luchando contra un cáncer desde hace años y mi hermano vive acá hace más de 22 años y, en medio de tanta locura, lo único que me salió fue tratar de encontrar un vuelo hacia Israel y venir en esas circunstancias".

"Nunca imaginé una situación como la que ocurrió el sábado ante un ataque tan cobarde y cruel de Hamás contra la población israelí. En ese contexto estamos constantemente alertas ante un posible atentado porque si bien no siempre llega toda la información, ya convivimos con esa situación y si se quiere es una normalidad. Acá vivimos siempre en una situación de detención, en este momento el contexto es bastante preocupante y delicado, sobre todo porque puede desencadenar un conflicto regional", sentenció refiriéndose a cómo actúan actualmente en territorio de guerra.

Y concluyó opinando: "Dividiría lo que ha sucedido en dos situaciones, la primera el shock y terror que vivió la sociedad israelí ante el ataque salvaje de Hamás. Y la segunda es que suele decirse que Israel tiene muchas miradas distintas, sobre todo de su propia sociedad, incluso antes del conflicto con Hamás, Israel estaba inmerso en una estabilidad política interna bastante importante con marchas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu en todo el país. Pero cuando Israel se ve amenazado, la sociedad suele unirse para posteriormente a la resolución del conflicto, resolver las situaciones internas que pueda llegar a tener. Es una situación horrible para quienes jamás vamos a estar a favor de la violencia ni de los desenlaces bélicos".

Escuchá la nota completa: