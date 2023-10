El papa Francisco lamenta la guerra en Ucrania y la situación en Gaza

El papa Francisco lamentó hoy que ya no se hable de la guerra de Ucrania aunque "el drama continúa", al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro. "Sigamos rezando por la paz, y no olvidemos la martirizada Ucrania, de la que ahora no se habla pero el drama continúa", dijo.

El papa hizo hoy un nuevo llamamiento para que se evite una "catástrofe humanitaria" en Franja de Gaza y afirmó que "inquieta la ampliación del conflicto", al tiempo que lamentó "tantos frentes abiertos en el mundo" e instó a que "callen las armas y se escuche el gritó de los pobres, de la gente, de los niños".

Francisco explicó que en la plaza de San Pedro se celebrará el próximo día 27 una hora de oración para pedir la paz en el mundo.

Video: el papa habla a los misioneros

Efe, RomeReport, Youtube.