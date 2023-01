La teoría de la prensa brasileña sobre los ataques en Brasilia

Este domingo, manifestantes invadieron la casa de Gobierno de Brasil, el Congreso y la sede de la Corte Suprema en Brasilia, generando grandes disturbios. MDZ Radio dialogó con Patricio de la Barra, periodista en San Pablo, quien consideró que el expresidente, Jair Bolsonaro, no está vinculado al ataque.

“La situación está un poco más tranquila, por lo menos en Brasilia. Después de la declaración de Intervención Federal y de la salida del actual gobernador. Todo esto en un clima bastante confuso y con investigación por parte de la policía que detuvo a 300 manifestantes y muchos de ellos vándalos que fueron encontrados o por lo menos detectados dentro de los edificios de los tres poderes. Esto provocó una indignación por parte de Lula da Silva, que cree que hubo o incompetencia por parte de la policía o mala intención. El presidente promete cambiar a todo el mundo. Al decretar este estado de emergencia o intervención federal, él tiene prácticamente Brasilia en sus manos, colocando a personas de su absoluta confianza. Hubo críticas por parte de todos los partidos políticos”, comenzó explicando.

El periodista detalló que esta situación si bien podía ser predecible en Brasil "pero no de esta forma tan violenta". Además advirtió que lo que falló fue la inteligencia al no colocar refuerzos policiales en estos locales cuando había una manifestación. "Hay que recordar que en el 2006, 2013 y 2017 hubo una invasión de grupos de izquierda a estos mismos locales. Por lo menos tendrían que haber tomado algún tipo de precaución con respecto a la seguridad", agregó.

Además, dijo que actualmente se puede visibilizar una "calma aparente": "Ricardo Capelli, que es el interventor, indicó que estaba todo absolutamente controlado. Hoy en la mañana, parecía todo prácticamente despejado, menos el sector donde todavía está esta gente que protesta en forma pacífica, incluso con el apoyo de militares que impidieron que la policía los alcance en forma violenta. El ministro Flavio Dino, que está haciendo las investigaciones, dice que va a desmontar todos los campamentos que se crearon en esos sectores y que va a continuar esta investigación, y también en la detención de aproximadamente 100 personas que habrían colaborado con estas manifestaciones".

Con respecto a las vinculación de lo sucedido con Jair Bolsonaro, el especialista indicó: "El expresidente no está detrás de esto. Luego de que perdió no tuvo una articulación para construir una oposición, no ha tenido participación política. Al comienzo él no reconoció el triunfo de Lula da Silva, tampoco le entregó la banda presidencial y dudó hasta el momento de la licitud del proceso electoral. Esto lógicamente influye en el comportamiento de sus partidarios", dijo.

Además, el periodista advirtió que no todos los manifestantes son "bolsonaristas", sino que hay mucha gente que está en contra de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, "por todo lo que significó ese proceso de corrupción y por la liberación que se está dando prácticamente de todos los corruptos. Recientemente fue liberado Sergio Cabral, exgobernador de Río de Janeiro, junto con un narcotraficante. Todo eso, lógicamente, va indignando a la población. Evidentemente que hay un grupo de partidarios de Lula da Silva que también está provocando este tipo de incidentes porque la idea es justamente desactivar esta fuerza que se había creado con Jair Bolsonaro", dijo.

En este sentido, el especialista indicó que Bolsonaro "no está en condiciones de liderar absolutamente nada, ni siquiera sus hijos, porque tampoco están participando activamente del proceso político. El Supremo Tribunal Federal tiene varias acusaciones contra él, de la época de la pandemia que lo podrían conducir a prisión e inhabilitarlo por ocho años. No sé si él tendrá condiciones de enfrentar todo esto, porque cada vez son menos las personas que están a su alrededor, por lo menos políticos importantes que han ido saliendo, han ido renunciando o han ido pegándose a otros movimientos, incluso muy próximos a Lula Da Silva".

La situación económica

El periodista destacó que Lula no va a respetar la ley de Responsabilidad Fiscal y esto podría generar, según él, una inflación "muy fuerte". Además mencionó que no llegó a un acuerdo con con los empresarios agrícolas, "un sector importantísimo que es fundamental para la exportación y para el ingreso de divisas". Además advirtió que permitió un aumento en los salarios de los trabajadores del Gobierno, "que van a generar un proceso inflacionario que va a ser bastante difícil de controlar".

"Lula da Silva insiste en aumentar el número de impuestos, principalmente para los sectores de clase media, y gastar un dinero enorme para ir en ayuda de sus partidarios, que son la gente de clase más baja que fueron los que votaron por él y que tiene que cumplirles. Todo esto crea un panorama bastante incierto y muy complicado", cerró.