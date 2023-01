Acuerdo europeo para que Ucrania reciba un poderoso armamento militar

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo en una entrevista al canal francés LCI que si Polonia pide autorización para enviar a Ucrania los tanques alemanes Leopard2, Berlín "no se opondrá".



"Es cierto que hay reglas de control, pero, de momento, no nos han preguntado, pero si ocurriese, nosotros no nos opondríamos", dijo Baerbock, procedente de los Verdes alemanes y quien concedió esta entrevista en el marco de la Cumbre franco-alemana celebrada en París.



Polonia lleva presionando a Berlín para que le dé la luz verde para el envío de tanques Leopard2 (cuenta con unos 250 en servicio), como ha pedido con insistencia el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien los considera importantes para contrarrestar la invasión de la Rusia de Vladimir Putin.



Aunque los Leopard2 alemanes se hayan vendido a otros países, es necesaria, a priori, la autorización de Berlín para volver a exportarlos a un país tercero.



"Nos hemos dado cuenta hasta qué punto esos tanques son importantes, por eso estamos en fase de consultas con nuestros aliados y socios", agregó la ministra.



En la Cumbre de hoy en París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, mostraron su apoyo a Ucrania, aunque no fueron capaces de comprometerse a enviar más tanques para Kiev.

Efe.