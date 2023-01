"Muy sangrientos", así califican los últimos enfrentamientos entre Rusia y Ucrania

La ciudad ucraniana de Bajmut, en el este del país, es el nuevo epicentro de enfrentamientos, afirmaron autoridades rusas, que calificaron los combates de "muy duros y sangrientos", y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que denunció que "casi no queda vida".



"Todo está completamente destruido, casi no queda vida", declaró anoche Zelenski sobre la escena alrededor de Bajmut y la cercana ciudad de Soledar, ambas ubicadas en la provincia oriental de Donetsk, una de las cuatro que Rusia se anexó en septiembre pasado.



Soledar, situada a una decena de kilómetros al noreste de Bajmut, es vecina de Bajmutske, una aldea que las tropas rusas afirmaron haber conquistado.



"Toda la tierra cerca de Soledar está cubierta con los cadáveres de los ocupantes y las cicatrices de los ataques", manifestó el mandatario ucraniano, que graficó que "así es como se ve la locura".



Más datos fueron agregados por la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malyar, que acusó a Rusia de golpear a "sus propias tropas".



"El enemigo avanza literalmente sobre los cuerpos de sus propios soldados y está utilizando masivamente la artillería, los lanzacohetes y los morteros, golpeando a sus propias tropas”, describió Malyar.



La situación en las dos ciudades de Donetsk, ubicada en la región del Donbass, fue confirmada por el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Evgueni Prigojine, que sostuvo que se "están librando combates muy duros y sangrientos" en la zona.



"Seamos honestos, el Ejército ucraniano lucha con valentía por Bajmut y Soledar. En el suburbio oeste de Soledar se están librando combates muy duros y sangrientos", precisó Prigojine en Telegram, informó la agencia de noticias AFP.



"Las fuerzas armadas ucranianas defienden con honor el territorio de Soledar. Las denuncias de deserciones masivas en sus filas no corresponden a la realidad", agregó.



Denis Puchiline, dirigente de los separatistas de la región de Donetsk afirmó, por su parte, en la televisión rusa que Soledar está "muy cerca de la liberación".



Sin embargo, la Inteligencia del Reino Unido descartó hoy que el Ejército ruso logre rodear la ciudad de Bajmut en un futuro cercano a pesar de sus avances en la zona, especialmente en torno a la localidad de Soledar.



"A pesar de la complejidad de la situación en torno al área de Bajmut, es poco probable que Rusia logre rodear la ciudad en un futuro cercano", tuiteó el Ministerio de Defensa británico.



Durante los últimos cuatro días, las tropas rusas y miembros del Grupo Wagner avanzaron hacia Soledar, una ciudad que "se encuentra en sus manos", agregó la cartera británica, y consideró que probablemente sea el objetivo militar inmediato de Rusia para lograr rodear Bajmut.



Estos últimos días, los combates tuvieron lugar principalmente a la entrada de varios túneles de larga distancia, de unos 200 kilómetros, que pertenecen a minas de sal.



"A pesar de incrementar la presión sobre Bajmut, Rusia no parece ser capaz de rodearla a corto plazo porque las tropas ucranianas mantienen sus posiciones de defensa y controlan las rutas de suministro", agregaron autoridades británicas.



En paralelo, en el plano diplomático, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia consideraba como cínica e inexplicable la reacción de Kiev y muchos líderes occidentales a su tregua de 36 horas declarada la semana pasada en Ucrania por la Navidad ortodoxa.



"Recibimos una reacción totalmente incomprensible, inexplicable y bastante cínica sobre todo por parte de Kiev, así como por parte de muchos líderes occidentales", denunció Peskov, sobre la tregua que tuvo "objetivos exclusivamente humanitarios", informó la agencia de noticias Sputnik.



El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a las tropas para cesar el fuego por 36 horas y llamó a Ucrania a unirse para que los creyentes puedan visitar iglesias en nochebuena y la navidad que los cristianos ortodoxos celebran el 6 y el 7 de enero, pero Zelenski, rechazó sumarse con el argumento de que Rusia buscaba ganar tiempo.



Peskov también precisó que tanto la OTAN como Estados Unidos están "indirectamente pero 'de facto' implicados en el conflicto ucraniano", al tiempo que remarcó el continuo envío de "armas, tecnología e información de Inteligencia" a Ucrania y aseguró que "su implicación es obvia".