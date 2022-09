Análisis: la estrategia de la derecha para el rechazo de la nueva Constitución

El académico de la Escuela de Ciencia Política Diego Portales de Chile, Rodrigo Espinoza, habló con MDZ Radio sobre el rechazo a la nueva Constitución de Chile y analizó el por qué de esto.

En cuanto al resultado el especialista mencionó que en Chile se lo han tomado “con bastante sorpresa no por el resultado final, sino por la diferencia en cuanto a las dos opciones. Por otro lado, estamos bastante contentos por la participación electoral, que rondó alrededor del 80%”.

“Este plebiscito se convirtió en una suerte de consulta sobre el desempeño de Gabriel Boric. En los últimos sondeos no venía bien evaluado. La Convención Constitucional también mostró su incapacidad de convocar al centro y a la derecha más moderada”, argumenta Espinoza.

El especialista remarcó la buena estrategia de la derecha: "Dejar en mano de las organizaciones independientes la coordinación de las campañas por el rechazo, quedándose los partidos políticos del sector al margen, pudiendo ver hoy los resultados”.

“Chile es un país de votantes principalmente moderados, en una posición centrista, esto lo confirmó la segunda vuelta presidencial que tuvimos el año pasado. En la Convención Constitucional se cometió el error estratégico de correrse más hacia la izquierda, en lugar de convocar más hacia el centro, pensando desde el punto de vista estratégico de lo que pudiera llegar a ocurrir en un eventual plebiscito de salida”, detalló Espinoza.

En cuanto a los contenidos que la nueva Constitución proponía el especialista afirmó que el principal “talón de Aquiles” tiene que ver con cómo fue diseñada y comunicada. Para él, “el tema de la plurinacionalidad no fue bien explicado, no había claridad respecto a los límites de la consulta indígena. Un punto a tener en cuenta es que Chile no tiene clivajes étnicos tan marcados. Es una Convención que se movió más a la izquierda”, y volvió a remarcar: “Fue un error tremendo por parte de la Convención, que no pudo proyectar lo que pasó el día de ayer”.

Se le consultó a Espinoza cuáles son los pasos a seguir ahora, luego del rechazo: “El ambiente es de bastante incertidumbre respecto a lo que va a pasar, el presidente convocó esta tarde a los partidos políticos que tienen representación parlamentaria para buscar un nuevo acuerdo para que esté sellado antes del 11 de septiembre. El partido Republicano, que es de extrema derecha, señala que no hay necesidad -por el aplastante triunfo al rechazó- a hacer cambios a la Constitución. Los partidos de derecha tradicional están poniendo en dudas la posibilidad de ir a conversar con el Gobierno, y esperan un mea culpa por parte del oficialismo, los sectores de izquierda y la Convención Constitucional. Hay un clima de incertidumbre con respecto a lo que va a pasar”.

La Constitución chilena actual

Para Espinoza, “la constitución del 80´ no da para más”. Para él, la señal puede ser mal interpretada en el sentido de que el rechazo se entienda como una no necesidad de cambiar la Constitución, teniendo en cuenta que hay sectores de la derecha que siguen defendiéndola. “La polarización se puede intensificar, en el sentido de que todavía no se sabe a ciencia cierta si vamos a tener un nuevo proceso constituyente o no”, concluyó el especialista.