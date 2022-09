Manuel Llanos Gorichon ha sido asesor en estrategias internacionales de Presidentes de República de Mexico, Uruguay y Chile. Exdiplomático, negociador, banquero Internacional, expertos en ERNC y Ventures Equity. Actualmente ejerce como consultor y director independiente de varios de Family Offices de América Latina y lidera en calidad de director ejecutivo de Chile 2050 (Think Tank Prospectivo en que participan más de 60 líderes de Iberoamérica). Conversamos con Manuel acerca de sus pensamientos con respecto a la Reforma Constitucional que propone el gobierno del presidente Gabriel Boric

Este domingo se vota la reforma de la Constitución en Chile, ¿cuál es el motivo principal de querer reformar la Carta Magna chilena?

La necesidad de una nueva constitución es porque la vigente o anteriores cumplen sus ciclos institucionales históricos. En Chile la izquierda radical instaló en el relato público que la actual constitución que se quiere reformar es la de Pinochet y de la dictadura. Lo que es un mito. El expresidente Ricardo Lagos, en el mes de julio, enfatizó que la actual constitución que se pretende reformar es la que él firmo en el año 2005. Por cierto que toda constitución es susceptible de ser mejorada, actualizada y reformada.

La expresidente Michelle Bachelet presentó una Reforma Constitucional a los 30 días de terminar su mandato en el año 2018 y no prosperó. El reformismo constitucional es parte de nuestra historia política. Y un dato que lo verifica es que desde los inicios de la transición democrática todos los Gobiernos han hecho reformas a la Constitución heredada del gobierno militar y que acumula 115 reformas en 30 años.

El proceso actual nace como respuesta al estallido social “inducido” por sectores radicales a los que llamamos Octubrismos (18 -O). En el mes de noviembre, ante la crisis social eminente, todos los partidos democráticos con representación parlamentaria, salvo el Partido Comunista y sectores de Frente Amplio, firmaron el acuerdo de paz y se converge en la necesidad de un nuevo pacto social para Chile. Este pacto requería una nueva Constitución para todos y con todos. El actual presidente Gabriel Boric fue quien firmó ese pacto social a título personal y en calidad de parlamentario del sector que representa. Lamentablemente, el proceso constituyente, fue el sector mayoritario circunstancial que impuso sus términos de forma grotesca, partizana y refundacional. Lo que nos ha llevado a los niveles de violencia e intolerancia que no se veían en Chile desde los años 70 y 80 , incluyendo los años oscuros de la dictadura.

¿Cuáles son las principales características que llevaría la nueva Constitución?

La primera es la refundacional. El supuesto “nuevo” Chile nace con esta Constitución. Es una negación a la 210 años de historia

institucional. El texto constitucional propuesto por la convención esta llenos de mitos. El principal mito es el de los derechos sociales garantizados, ya que los mismos ya están garantizados en el ordenamiento jurídico del país, pues todos los acuerdos y tratados internacionales suscritos por Chile tienen rango constitucional. No hay ningún derechos social en Chile que hoy no esté garantizado y esta tesis es revindicada por Sergio Micco, expresidente del Instituto de Derechos Humanos de Chile, IND y lo respalda la ONG Human Rights, el Colegio de Abogados de Chile y más de 40 constitucionalistas de prestigio del país.

Otra característica de la propuesta constitucional es su agenda indigenista. La propuesta constitucional fragmenta el país porque le reconoce territorios imaginarios y con autonomías; física, legal, financiera- administrativa y judicial a los pueblos originarios. Es un “Copy Paste” de la Constitución de Evo Morales, pero con mayor creatividad de grados de autonomía y de gobiernos territoriales propios. El texto expresamente divide a Chile en 15 territorios tribales y le asigna derechos a los pueblos originarios que otros chilenos no tienen. Lo que se contradice con el principio de igualdad ante Ley. De acuerdo a la Información de INE solo el 8,9% de lo chilenos se identifica con pueblos originarios y solo un 6,8% de autodefine mapuches o descendientes de mapuches.

¿Qué valores humanos no incluye la nueva propuesta que hasta ahora distinguía a Chile?

El principal valor es de la igualdad ante le Ley. Vas coexistir 15 sistemas judiciales basados en el costumbrismo y la seudo etnocentrismo de pueblos originarios. Otro valor que se distorsiona es el valor por la vida en el Art 61 de texto, que consagra el aborto a todo evento, se cuestiona la libertad de enseñanza y la libertad emprender, se restringen derechos para acceso a la vivienda, se restringe la seguridad social alternativa, a la libertades sindicales… etc. El texto propuesto es Estatista y que consagra un Estado Social y no subsidiario. Es decir más burócratas iluminados y menos sociedad civil. No es una constitución orientada a la participación y asociatividad ciudadana, pero el texto se define como sociedad solidaria y comunitaria.

¿De qué manera influiría en la economía trasandina una supuesta aprobación?

Mayor Incertidumbre. Se va producir menor iniciativa privada, menos creatividad, menos productividad y menos fuentes de trabajo. La propuesta constitucional que el Gobierno de Presidente Boric promueve, niega y cancela todo el progreso social y económico que Chile alcanzó de los últimos 40 años. Hay un so - pretexto de que terminar con modelo neoliberal, pero se pretende reemplazarlo por un Estado de Capitalismo Prebendario, de los amigos o del partido de turno y para lograr esto el Texto propuesto, pretende controlar el Estado y crear una la nueva burocracia que administre los modos de producción de sectores estratégicos. Mi impresión es que Chile se proyecta , con este texto, como un país mediocre y con mayor pobreza y brechas sociales. El texto nos invita a construir un nueva sociedad que proyecta un “progresismo sin progreso” , es la mirada de Partido Comunista y de sectores del Frente Amplio. Su mirada es la un progreso social con espejo retrovisor .

Mayores Riesgos. Tales como anular los Acuerdos Comerciales y Tratados de libre comercio que son esenciales para el desarrollo de país y que pone riesgos de las condiciones de bienestar progresivo de millones de chilenos, avanzamos en un espiral de gobiernos irresponsables en materia de sostenibilidad fiscal. Afirmo que la Nueva Constitución del Apruebo, es un gran riesgo para la Argentina. Por que el proyecto refundacional es estrictamente de Agenda Indigenista y contempla las proyecciones del Proyecto WallMapu a los territorios Argentinos, es un 65% de su reivindicación territorial de Pueblo Mapuche y se encuentra en la Argentina Continental. Con todo derecho el pueblo Argentino puede suponer que, en 3 o 4 años más, estos Gobiernos Autónomos indigenistas puede desconocer los Tratados Vigentes de Chile con Argentina, con Bolivia y/o Perú, y lo peor es que hay sectores políticos que avalan las teorías de los pueblos originarios radicalizados y posturas avalada por más de 42% de los constituyentes. Este Riesgo emergente, está respaldado en la preocupación de más de 7 ex Cancilleres de Chile de los últimos

¿Y tu opinión personal, modificarías esta propuesta de la reforma, en qué aspectos?

En caso de que ganar la opción Rechazo , diversos actores políticos relevantes se comprometen a liderar y continuar con el proceso constituyente y que este vuelva a la Congreso Nacional y donde nunca debió salir. Inclusive, ayer y hoy, son los legisladores más representativos de mayoría nacionales ciudadanas para hacer los cambios necesarios para disponer de una buena constitución que nos rija los próximos 40 a 50 años Algunos cambios significativos que se debe contemplar a mi criterio, en el sistema político; evitar el Presidencialismo atenuado y recuperar el equilibro legislativo fortaleciendo el Senado, fortalecer la autonomías administrativas de los poderes del Estado, tales como Poder Judicial y Ministerio Público, Contraloria General de República y Banco Central y sumaría un nuevo actor institucional la figura de Defensor del Pueblo. Aumentaría la descentralización política y administrativa de la Regiones de País, reconocer los derechos de los pueblos originarios reduciendo sus espacios de autonomías administrativas y financieras.. Detallar los alcances de los Derechos Sociales y agregar las obligaciones ciudadanas. En ambito de la agenda social recuperar el sistema de seguridad social mixto e integrado, recuperar al educación mixta y del libre elección, consagrar el derechos a la vida del feto que estar por nacer, rescatar el principio de la legitima defensa, etc.. No hay un palabra de “emprendimiento” en el nuevo texto Constitucional. El 22% se la base productiva de Pais son emprendedores, que hoy suma mas de 1.8 millones de chilenos, no hay un coma para ellos, que son chilenos esforzados y creativos que se paga su propio sueldo y los de sus colaboradores , hay que incorporar esta realidad a la nueva constitución, …etc Hay mucho que “podar”, mejorar , incorporar. Pero lo más importante reconoce nuestra historia institucional, que todos somos Parte de un solo Pais, que construyeron nuestros abuelos y padres y no podemos caer en la teoría de la negación y la cancelación de nuestra historia. Hay mucho más en juego este 4 de septiembre, no es solo la aprobación o no de nueva constitución, sino es reconocer nuestra historia y visualizar nuestro futuro como un pueblo libre, democrático, inclusivo y que sea siempre … “buen asilo contra opresión”.