Qué graves problemas de ciberseguridad posee Twitter

Dos senadores de alto rango de Estados Unidos exigieron ayer lunes por carta al consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, información sobre los problemas de ciberseguridad de la empresa denunciados por parte de su exresponsable de seguridad, Peter "Mudge" Zatko.

En la misiva, el senador demócrata Dick Durbin y el republicano Chuck Grassley indicaron que las denuncias del exempleado son "altamente preocupantes" y le solicitaron datos exactos sobre las prácticas de seguridad dentro de la empresa.



La carta fue enviada justo un día antes de que hoy martes el exjefe de seguridad de Twitter Peiter "Mudge" Zatko testifique ante el comité judicial del Senado de EE. UU. sobre el mismo tema.



Según Zatko, la firma del pájaro azul tiene graves problemas de ciberseguridad, ha mentido a las autoridades sobre ellos y no tiene ni capacidad ni interés para determinar el número de cuentas falsas que hay en la red social.



Según la información interna compartida por Zatko, Twitter es una empresa con importantes problemas de gestión, que entre otras cosas permite que demasiados empleados accedan a sus controles centrales y a información sensible sin supervisión adecuada.



Además, asegura que uno o más empleados pueden estar trabajando para servicios de inteligencia extranjeros y denuncia que ejecutivos de la empresa han mentido a accionistas y reguladores sobre las importantes deficiencias de seguridad de la red social.



La queja asegura que se han detectado en la compañía "deficiencias atroces, negligencia, ignorancia deliberada y amenazas a la seguridad nacional y la democracia".



Zatko también señala que Twitter no borra adecuadamente los datos de usuarios que cancelan sus cuentas, en algunos casos porque ha perdido la información, y que ha engañado a los reguladores al respecto.



Su informe hace referencia además a la cuestión de los "bots" que pueblan la red social y que están en el centro del juicio que enfrentará a Twitter y al multimillonario Elon Musk, después de que este decidiese cancelar la compra de la empresa, en parte porque cree que no ha dicho la verdad sobre el número de cuentas falsas.



Según el exejecutivo, Twitter no tiene los recursos necesarios para conocer realmente el número de "bots" y sus principales responsables tampoco están interesados en lograrlos.



Zatko trabajó en la compañía entre noviembre de 2020 y enero de este año, cuando fue despedido.