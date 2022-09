La encrucijada en la que se encuentra Chile según un especialista luego del plebiscito

El domingo 4 de septiembre en Chile se debe votar de manera obligatoria el rechazo o aprobación de una nueva Constitución. Guillermo Holzmann analista político, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile de conversó con MDZ Radio sobre lo que se espera el domingo tras el plebiscito en su país y analizó las posiciones que podrían rechazar la nueva constitución.

“Tenemos un escenario que se ha ido politizando en base a la prueba o rechazó, pero además, los resultados que obtendremos el 4 de septiembre no soluciona la crisis institucional. La nueva constitución no cuenta con un apoyo sólido y suficientemente legítimo para asegurarse que luego del plebiscito se cierra un ciclo”, argumenta el especialista. Esto se debe a que, según él, “hay personas que están a favor del plebiscito de entrada, pero que ahora no están contentos con el resultado que se va a plebiscitar”.

Los temas que generan rechazo giran en torno a la multiculturalidad. La nueva Constitución según Holzmann promueve el autogobierno, autonomía, eso va a ser un problema que mucha gente no entiende y considera que es un error. Además remarca: “Hay una diferencia entre lo que es el sistema político, la desaparición del Senado y la aparición de una Cámara de Regiones, basado en un sistema federal donde cada región puede endeudarse”.

Otro de los temas que genera rispideces es el sistema de Justicia que se establecería con esta Constitución. “Se delimitará un sistema de Justicia para los pueblos originarios y otro para el resto del país. Ese tipo de discriminaciones son las que generan más rechazo que aprobación a esta nueva Constitución”, detalla.

La constitución actual es del gobierno de Augusto Pinochet en 1980, en este sentido el especialista afirma “la Constitución debe replantearse en varios sentidos y hay consenso en eso. Si se rechaza o no este modelo, el presidente Gabriel Boric es consciente de que debe haber una nueva Constitución”.

A pesar de esto Holzmann argumenta: “Una nueva constitución, no va a solucionar la problemática social, el propio gobierno abrió la posibilidad de que se rechace la imposición de la constitución. Hay un descontento por el trabajo realizado por la Convención Constituyente”.

El posible rechazo corresponde a minorías intensas, tanto de izquierda como de derecha."Hay una serie de cosas que han deteriorado el trabajo constituyente. Hay ciertos temas que quedaron relevados de manera correcta como el ambientalismo, el feminismo, pero no adecuadamente normados por el sistema constitucional" afirma el especialista.

“La caída de la imagen de Gabriel Boric y el rechazo en la constitución van de la mano” argumentó el analista. Además, agrega que el rechazo lo complica una vez más, “están todas las miradas puestas en cómo él va a reaccionar. Hay una buena disposición en el ambiente, en cuanto a la oposición vinculada a la derecha democrática, en términos de brindarle un apoyo necesario para dirigir este proceso".

Finalmente el especialista afirma que tres años después del estallido social “Chile está económicamente sólido”. Sin embargo sostiene que se encuentra indefinido en cuanto al proceso de la construcción de una nueva Constitución. La mayoría quiere una nueva pero no la que se está proponiendo, “¿qué es mejor, aprobarla para luego modificarla o rechazarla para realizar una nueva? ese es el mayor interrogante que tiene hoy Chile”, concluyó el especialista.