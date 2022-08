Zelenski tensa la cuerda de Ucrania y carga contra la Unión Europea

Ucrania continúa solicitando, cada semana, dinero y armas a Occidente y no siempre lo hace de la mejor manera. De hecho, en varias ocasiones su presidente, Volodímir Zelenski, ha hecho tronar sus reclamos al respecto.

Ahora, el mandatario ucraniano cargó contra la Unión Europea, que, según él, retiene deliberadamente 8.000 millones de euros (8.180 millones de dólares) que corresponden a ayuda para Ucrania, que mantiene una guerra con la Rusia de Vladimir Putin.

Dijo Zelenski: "Todos los días y de diferentes maneras, recuerdo a algunos líderes de la UE que los pensionistas ucranianos, nuestros desplazados, nuestros profesores y otras personas, que dependen de los pagos del presupuesto, no deberían ser rehenes de su indecisión o de la burocracia".

El mandatario estimó que esa enorme cifra de dinero debería estar en Ucrania: "Este retraso artificial de la ayuda macrofinanciera a nuestro país es un crimen o un error". No obstante, dijo que mantiene la esperanza de que sea un error y "se corrija".

Informa Rt, desde el lado ruso, que "la Unión Europea, Estados Unidos y otros países ya han entregado a Ucrania armamento valorado en cientos de millones de dólares. Desde Washington han llegado a decir que el país norteamericano envía armas a Kiev todos los días y que pretende hacer todo lo posible para ayudar a que Ucrania tenga éxito".

Y cierra indicando que, no obstante, "Ucrania sigue criticando a Occidente por no proporcionar suficiente ayuda. En particular, el asesor del jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Mijaíl Podolyak, denunció que la Unión Europea suministra a Kiev armas 'incorrectas' y con demasiada demora".

