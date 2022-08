Conmoción en Crimea por un atentado con bombas en una base aérea rusa

El número de los heridos por las explosiones en un aeródromo militar en la península de Crimea ocurridas este martes, ha aumentado a trece personas, informaron fuentes sanitarias locales.

"Según datos de esta mañana, a consecuencia del suceso en la localidad de Novofiódorovka, de la región de Saki (de Crimea) resultaron heridas 13 personas y una falleció", informó el Ministerio de Sanidad crimeo en un comunicado. La nota, citada por la agencia Interfax, precisa que diez pacientes, entre ellos dos menores, ya fueron dados de alta y otro continúa bajo observación médica.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó ayer de una serie de explosiones en un aeródromo militar en la anexionada península ucraniana de Crimea, a causa de un accidente. "En el territorio del aeródromo Saki, en las cercanías de la localidad de Novofiódorofka, tuvo lugar la detonación de varias municiones en un área de almacenamiento protegida", señaló Defensa en un comunicado.

La entidad castrense indicó que "según el informe del lugar de los hechos, no tuvo lugar ningún ataque contra el almacén de pertrechos". El asesor del Gobierno ucranio Antón Gerashchenko comparó lo ocurrido en Crimea con el hundimiento del crucero ruso Moskvá y dijo que "decenas de aviones de combate ya no podrán lanzarnos bombas y misiles" en Ucrania.

A la vez, el Ministerio de Defensa de Ucrania se desmarcó oficialmente del suceso al señalar que desconoce la causa de las explosiones en la península.

Achacan el incidente a "partisanos" pro Kiev

Las explosiones en una base aérea de Crimea registradas el martes podrían ser uno de los ataques que se atribuyen a los ciudadanos de esos territorios ocupados por los rusos desde 2014 que apoyan al Gobierno de Kiev.



Así lo afirma este miércoles el diario The New York Times, quien precisa que, para alcanzar objetivos muy por detrás de las líneas enemigas rusas, el ejército ucraniano podría haber recurrido a los residentes de los territorios ocupados que son leales a Ucrania.



El diario neoyorquino denomina a estos activistas leales a Kiev "los luchadores en la sombra" o también partisanos.



A ellos se les ha atribuido una serie de misteriosos ataques recientes: la enfermedad del alcalde instalado por el Kremlin en la ocupada ciudad de Jerson, que tuvo que ser evacuado a Moscú durante el fin de semana; el tiroteo mortal contra el subdirector de otra ciudad importante de la región menos de 24 horas después; y una serie de explosiones en una base aérea rusa en la península de Crimea ocupada por el Kremlin el martes.



Sobre este último incidente en el que murió una persona, el Ministerio de Defensa de Rusia informó ayer de la serie de explosiones y las atribuyó a un accidente. "En el territorio del aeródromo Saki, en las cercanías de la localidad de Novofiódorofka, tuvo lugar la detonación de varias municiones en un área de almacenamiento protegida", señaló Defensa en un comunicado.



Sin embargo, recuerda el rotativo, un alto oficial militar ucraniano con conocimiento de la situación dijo que las fuerzas de Kiev estaban detrás de la explosión. “Esta era una base aérea de la que despegaban regularmente aviones para ataques contra nuestras fuerzas en el teatro de operaciones del sur”, dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato.



El funcionario no reveló el tipo de arma utilizada en el ataque y solo dijo que “se utilizó un dispositivo exclusivamente de fabricación ucraniana”, cita el Times. Para el diario, un ataque ucraniano contra las fuerzas rusas en la península de Crimea representaría una expansión significativa de los esfuerzos ofensivos de Ucrania, que hasta ahora se han limitado en gran medida a hacer retroceder a las tropas rusas de los territorios ocupados después del 24 de febrero, cuando comenzó la invasión.



También sería un motivo de bochorno para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien a menudo habla de Crimea, que se anexó ilegalmente a Ucrania en 2014, como si fuera un territorio sagrado.



Los videos verificados y revisados por The New York Times muestran que una columna de humo se elevaba desde la base aérea justo antes de al menos tres explosiones: dos en rápida sucesión y una tercera unos momentos después. No está claro en los videos qué causó las explosiones. Además, un video subido a las redes sociales muestra al menos un avión de guerra, un Su-24M, destruido en la pista de la base.



El alto funcionario ucraniano dijo que el ataque involucró a fuerzas de resistencia partisana leales al gobierno de Kiev, pero no reveló si esas fuerzas llevaron a cabo el ataque o ayudaron a las unidades militares ucranianas regulares a atacar la base, como ha ocurrido a veces en otros territorios ocupados por Rusia. precisa el rotativo.

Efe, TheNewYorkTimes, Correo, Debate.