Protesta de casi mil turistas que no pueden ingresar al Machu Picchu

Hay casi mil turistas enojados, que protestaron en Perú porque se acabaron las entradas para acceder al santuario histórico de Machu Pichu, que es patrimonio de la humanidad.

La manifestación se dio en el ingreso al sitio, cuando las autoridades avisaron que el número de visitantes autorizado había llegado a su límite. Ahora, se conoció que los ingresos están agotados hasta el 19 de agosto.

Según responsables del ministerio de Cultura peruano, los turistas deben entender que es importante la conservación del lugar y la protección del patrimonio; pues "se busca evitar un daño irreparable en el valor excepcional del santuario".

No obstante, los pobladores del pueblo de Machu Picchu revelaron que apoyan el turismo que llega directamente al pueblo y no por agencia y se solidarizaron con ellos.

David Moreno, habitante del pueblo de Machu Picchu, dijo al respecto: "El pedido que hace el pueblo es que por lo menos la mitad de los tickets que se expendan, se vendan acá. ¿Por qué? Porque eso favorece al pueblo de Machu Picchu. Ese turista que viene acá es el que se hospeda en el hotel, es el que come en el mercado de abastos, es el que come en un restaurante. En cambio, ese que viene con una agencia, no deja nada".

Esta cuestión se da de manera habitual, pese a que el gobierno de Perú aumentó de 3.000 a 4.000 el aforo diario.

Según la agencia Euronews, "el ministerio de Cultura informó en un comunicado que se están reuniendo con autoridades y pobladores para buscar una solución, recalcó que la conservación del santuario es importante y finalizó el comunicado con la frase 'sin patrimonio, no hay turismo'".

Euronews, Youtube.