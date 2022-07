Joe Biden anuncia medidas contra la "amenaza" del cambio climático en Estados Unidos

"He venido aquí con un mensaje: como presidente, tengo la responsabilidad de actuar con urgencia y dar soluciones cuando nuestra nación enfrenta un claro y presente peligro. Y eso es lo que es el cambio climático. De manera literal, no figuradamente, un claro y presente peligro", declaró el mandatario estadounidense, según un comunicado de la Casa Blanca.



Biden manifestó su preocupación por lo que el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de la ONU calificó como "código rojo para la humanidad", y anticipó que anunciará un paquete de medidas ante la falta de legislación del Congreso estadounidense.



"Permítanme decirlo de nuevo: 'Código rojo para la humanidad'. No es lo que ha dicho un grupo de funcionarios políticos. Lo han dicho los científicos (...). Como presidente, usaré mis poderes ejecutivos para combatir la crisis climática en ausencia de acciones del Congreso", expresó el presidente de Estados Unidos.



"En los próximos días, mi administración anunciará las acciones ejecutivas que hemos desarrollado para combatir esta emergencia. Tenemos que actuar", agregó Biden, recordando que durante estos días 100 millones de estadounidenses se encuentran en alerta por calor.



La Administración Biden anunció "la mayor inversión de la historia" -2.300 millones de dólares- para ayudar a las comunidades de todo el país "a construir infraestructuras diseñadas para soportar toda la gama de desastres que hemos visto hasta hoy: calor extremo, sequía, inundaciones, huracanes, tornados".



Asimismo, la Casa Blanca está trabajando con los estados para desplegar hasta 385 millones de dólares para destinarlos a las "millones de personas que sufren el calor extremo en sus hogares".



"Los estados podrán utilizar fondos federales para pagar los aires acondicionados en los hogares, establecer centros de refrigeración comunitarios en las escuelas donde la gente pueda superar estas crisis de calor extremo. Y me refiero a las crisis de entre 37 a 47 grados", añadió Biden.



También subrayó la importancia de la Ley de Infraestructuras que los congresistas demócratas han entregado para su votación y que incluye más de 3.100 millones de dólares para climatizar los hogares y hacerlos más eficientes energéticamente, lo que reduciría el coste de la energía y mantendría las casas frescas en verano y calientes en invierno.