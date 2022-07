Para Ucrania es "muy importante" ganar la guerra antes del invierno

"Es muy importante para nosotros que no llegue al invierno. Tras el invierno, los rusos habrán tenido tiempo de establecerse, por lo que será más difícil. Nos llevan a ello. Es muy importante para nosotros no darles esa posibilidad", declaró Yermak a la revista Novoie Vremia.

Aunque Yermak repitió que las entregas de armas de las potencias occidentales seguían siendo insuficientes, también explicó que cuentan con la ayuda militar estadounidense a través de la "Ley de Préstamo y Arriendo", una ley de la Segunda Guerra Mundial recuperada en mayo por el presidente Joe Biden para acelerar el envío de armamento: "Nuestro objetivo es la victoria, no esperamos otra cosa", añadió.

Yermak también destacó en la entrevista que las actuales negociaciones con Rusia se centran en desbloquear la exportación de cereales de los puertos ucranianos, y no, por ejemplo, en buscar un final para el conflicto. "Estas negociaciones se desarrollan entre militares y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y con la mediación de la ONU", explicó. "Me comunico con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no con los rusos", agregó.