Zelenski asegura que Rusia "permanecerá paralizada durante generaciones" por la invasión de Ucrania

"Definitivamente restauraremos todo lo que destruyan. Cada una de las más de dos mil instituciones educativas: todos los jardines de infancia, todas las escuelas, institutos, universidades. Y lo más importante, preservaremos nuestra humanidad y nuestro civismo", sostuvo el mandatario ucraniano en su mensaje diario a la población del país.



En este sentido, Zelenski auguró que la sociedad rusa "permanecerá paralizada durante generaciones" aludiendo a los ataques a Ucrania perpetrados por "tantos asesinos y verdugos", y añadió que todo ello es "culpa" del propio país.



"No existen palabras en el lenguaje humano normal que puedan describir el estado al que se ha degradado el Estado ruso", expresó el presidente de Ucrania, aludiendo al ataque de las fuerzas rusas ayer viernes a primera hora contra dos universidades situadas en la ciudad de Mikolaiv, en el sur del país.



"Es un doble crimen: destruir institutos particularmente pedagógicos, de modo que no haya una institución educativa y no se puedan formar nuevos educadores", afirmó Zelenski.



Por otra parte, el mandatario de Ucrania agradeció a Estados Unidos la asistencia adicional en defensa aprobada el pasado jueves por la Cámara de los Representantes del país. "Esta y otras ayudas estadounidenses a nuestro país fortalecerán significativamente nuestro potencial de defensa", agregó.



"Quiero expresar una vez más mi gratitud al pueblo estadounidense, al presidente Biden, al Congreso de los Estados Unidos por todo el apoyo que recibimos (...). Solo en las últimas dos semanas, se han transferido tres mil millones de euros al presupuesto de Ucrania desde Estados Unidos", detalló Zelenski, quien calificó al país norteamericano como "un líder en la defensa global de la libertad".