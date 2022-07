Zelenski pide a sus aliados en Occidente que reconozcan a Rusia como un "Estado terrorista"

"Como resultado de un solo ataque con cohetes en nuestra ciudad de Vínitsia, (en el centro del país) 23 personas han muerto, de las cuales tres eran niños menores de diez años. Y este, desafortunadamente, aún no es el número final. El análisis de escombros está en curso. Decenas de personas figuran como desaparecidas", detalló el mandatario ucraniano justificando su petición.



"Y si alguien lanzara un ataque con misiles contra un centro médico en Dallas o Dresden, Dios no lo quiera, ¿cómo se llamaría? ¿No es terrorismo?", afirmó Zelenski en su comunicado diario a la población ucraniana.



Asimismo, el presidente ucraniano aseguró que Rusia habría acabado con la vida de una niña en Vínitsia "justo en el momento en que se realizaba una conferencia sobre los crímenes de guerra rusos en La Haya, Holanda". "¿Piensan en alguna otra organización terrorista que se permitiría tal audacia? Matar justo cuando sus crímenes anteriores son objeto de discusión internacional", agregó.



Zelenski sostuvo ante sus aliados en Occidente que una actitud "así" hacia el Derecho Internacional es una amenaza para Europa y todo el mundo civilizando, detallando que, tras eso, no caben dudad sobre la necesidad de un Tribunal Especial sobre "la agresión rusa contra Ucrania".



También pidió un mecanismo de compensación para las víctimas que se financie con la ayuda de los activos y fondos rusos confiscados a lo largo del mundo, y a que se implementen restricciones contra las exportaciones de energía rusa para que "los terroristas no cubran sus costos a expensas de la comunidad internacional".



"Y quiero enfatizar: todo esto es necesario no solo para Ucrania, no solo para nuestros ciudadanos, cuyas vidas están amenazadas por el terror ruso. Esto lo necesitan todos ustedes, todos en el mundo que valoran la vida humana al menos un poco. El terror es un virus. Y si uno de los terroristas queda impune, solo alienta a otros", concluyó Zelenski.