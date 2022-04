Estos son los nuevos requisitos para viajar a Brasil y Uruguay

Brasil y Uruguay aliviaron en las últimas horas las restricciones sanitarias para viajeros internacionales por la pandemia de coronavirus, al eliminar los requisitos de presentar una prueba negativa de Covid-19 para pasajeros vacunados, entre otros requisitos.

Los viajeros que crucen la frontera de Brasil y Uruguay ahora solo deberán presentar un comprobante de vacunación al llegar a esos países.

En el caso brasileño, las nuevas regulaciones fueron difundidas ayer en el boletín oficial, luego de una recomendación que hizo la semana pasada la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el organismo federal regulador del sector de la salud. En el caso de brasileños o extranjeros con residencia en Brasil no será necesaria la presentación de comprobante de vacunación.

Por su parte, los viajeros no vacunados deberán presentar una prueba de Covid-19 negativa con fecha no mayor a un día previo a su partida. Pero bajo estas nuevas normas ya no deberán cumplir cuarentena obligatoria de 14 días. Además, el gobierno brasileño eliminó el cuestionario de salud pandémica de Anvisa para viajeros, exigido desde diciembre de 2020.

Por su parte, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, emitió un decreto en el que dispuso la eliminación del test negativo para personas vacunadas que ingresen al país y donde asegura que la medida responde, según el texto, a una nueva evaluación "de las medidas adoptadas y la evolución de la pandemia que motiva la situación de emergencia nacional sanitaria" en Uruguay.

Según el decreto, en adelante solo se pedirá el resultado negativo de un test de Pcr o antígenos a "quienes no hayan cursado la enfermedad Covid-19 dentro de los últimos 10 a 90 días previos al embarque o arribo al país y tampoco acrediten haber recibido la única dosis o las dos dosis".

Si bien estos requisitos no aplican a los menores de 6 años, tampoco podrán entrar al país quienes hayan sido diagnosticados con Covid-19 o tenido síntomas de la enfermedad dentro de los siete días previos a su ingreso.

En tanto, los vacunados que no registren síntomas recientes no precisarán someterse al hisopado de detección del coronavirus, seguirán vigentes las obligaciones de usar mascarilla durante el viaje y el arribo o de contar con cobertura de salud al ingresar, entre otras disposiciones formales fijadas por la pandemia.

Brasil estuvo entre los países más afectados por la pandemia, que hasta la fecha se cobró más de 660.000 vidas, una cifra apenas superada por Estados Unidos, pero la cantidad de contagios y muertes ha disminuido drásticamente a medida que el país aumentó la vacunación, con casi 75% de sus 212 millones de habitantes ahora completamente inoculados.

El promedio diario de muertes por coronavirus en ese país se redujo a unos 200, desde los más de 3.000 en el pico de la crisis sanitaria hace un año.

En tanto, Uruguay, que en el último parte registró 704 nuevos contagios, está lejos del pico de nuevos casos registrado en enero de este año, y según la última actualización del Ministerio de Salud Pública (MSP), el país cuenta con un 83,96% y un 80,38% de su población vacunada con una y dos dosis contra la Covid-19, respectivamente.