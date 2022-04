Tiroteo en Nueva York: los perturbadores videos del principal fugitivo

La policía de Nueva York está tras la pista de Frank R. James, de 62 años, a quien han identificado como una "persona de interés" en conexión con el tiroteo que ocurrió ayer en una estación de trenes en Brooklyn.

El departamento de policía dio a conocer una foto de James y le pidió a la población que informe si a las autoridades si poseen algún tipo de información. Además, informaron que James es una "persona de interés".

Las imágenes utilizadas por la policía provienen de un canal de YouTube llamado "prophetoftruth88" (el profeta de la verdad 88). El New York Times informó que que dos miembros de la policía aseguran que James es el hombre que aparece en los videos de YouTube.

En los videos de YouTube, el hombre realiza monólogos críticos acompañados de comentarios despectivos y racistas. Además, ha criticado a múltiples políticos entre ellos el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

Fuente: Policía de Nueva York.

James afirmó, en uno de sus videos, que había sufrido Estrés Post Traumático por lo que estuvo internado en una institución psiquiátrica, pero la abandonó porque no lo ayudaban, sino que "lo perjudicaban".

En el último video que subió a su canal, James afirma que ha pasado por mucho en su vida, al punto de que deseaba "matar gente".

"Quería matar gente. Quería ver a la gente morir delante de mi puta cara inmediatamente. Pero pensé que no quería ir a la cárcel por eso", afirmó James en un video de una hora titulado: "Promedios domesticados".

Foto: captura de Internet

Captura de la cuenta de YouTube "prophetoftruth88", que pertenece a Frank James.

En otro video, subido el 1 de marzo, James criticó al alcalde de Nueva York, por varias políticas relacionadas a la seguridad en el subte, que gira en torno a los vagabundos que se refugian en las estaciones.

Además, critica a los dirigentes políticos por las medidas que toman con respecto a la salud mental y explica su experiencia en dicho lugar.

"Esas eran son las personas que se suponía que me iban a ayudar", dijo James en un video. "¡Me empeoraron! Me hicieron peor Me hicieron más peligroso de lo que nadie podría imaginar", informó.

La revista Newsweek reveló otro video donde James decía que los blancos veían como esclavos a los negros y que ambas razas no debían mezclarse.

"Al negro estadounidense le vengo diciendo, y sigo diciéndole lo mismo, que los blancos y los negros, que es la forma en que nos llamamos a nosotros mismos, no deben relacionarse entre sí", dijo. "Todavía se niegan a entenderlo, se inventan alguna historia sobre Jesús, y la Biblia dice estupideces", agregó.

"Ellos no lo ven así. Lo cierto es que te odian. Esto es porque saben que tu lugar legítimo en este país es ser un esclavo", concluyó.

Newsweek informó que James publicó un video en su cuenta de Facebook donde insulta a un hombre que lo perjudicó y expresó deseo de dañarlo: "Aunque no esté enfadado con él, me gustaría dispararle en la puta cara, me gustaría volarle los sesos, sólo por los viejos tiempos", afirmó.