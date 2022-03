Rusia y Ucrania | Zelensky: "El ataque a la planta nuclear de Zaporiyia pudo haber sido como seis Chernóbil"

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este viernes que el ataque ruso a la planta de energía nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, podría haber causado una destrucción equivalente a "seis Chernóbil".

Las fuerzas rusas se hicieron este viernes con el control de la central, ubicada en el sureste de Ucrania, tras atacarla y provocar con ello un incendio que ya fue sofocado.

Las autoridades de la planta aseguraron que la seguridad nuclear de la central está garantizada.

Al anuncio le siguió el discurso televisado del presidente, quien advirtió que Ucrania sobrevivió a "la noche que podría haber detenido el curso de la historia: la historia de Ucrania, la historia de Europa".

Las fuerzas rusas toman el control de Zaporiyia, la planta nuclear más grande de Europa. Foto: Reuters

También afirmó que Rusia sabía lo que estaba haciendo cuando apuntó proyectiles directamente a la planta nuclear, y lo calificó como un acto de "terrorismo de un nivel inaudito".

Después, dirigiéndose a los rusos, dijo: "¿Cómo es esto posible? ¿No luchamos juntos contra las consecuencias de la catástrofe de Chernóbil en 1986?".

La antigua central nuclear de Chernóbil, escenario de uno de los peores desastres nucleares de la historia y situada a unos 130 km al norte de Kiev, permanece tomada por fuerzas rusas desde el jueves.

"La radiación no sabe dónde está Rusia. La radiación no conoce las fronteras de nuestro país", añadió Zelensky, e instó a los ciudadanos rusos a "salir a la calle" y reivindicar ante su gobierno que "quieren vivir". Zelensky, este viernes 4 de marzo, en un discurso televisado.

Zelensky dijo que está en contacto con los líderes mundiales, quienes dijo que estaban "conmocionados" por los desarrollos en torno a la planta nuclear.

También ha pedido una zona de exclusión aérea sobre Ucrania y sanciones contra un "estado terrorista nuclear". "La radiación no sabe dónde está Rusia; la radiación no conoce las fronteras de sus países", agregó.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (AIEA, por sus siglas en inglés) informó que los equipos esenciales de la planta nuclear de Zaporiyia están en funcionamiento y que la radiación se mantiene en niveles normales.

Pero señaló que estaba en "modo de respuesta total las 24 horas del día, los 7 días de la semana" debido a la "situación grave" en la central.

Además, el presidente ucraniano dijo en una conferencia de prensa este jueves en Kiev que las conversaciones directas con el presidente ruso Vladimir Putin son "la única forma de detener esta guerra".

"No estamos atacando a Rusia y no planeamos atacarla. ¡Dios mío! ¿Qué quieren de nosotros? Dejen nuestra tierra. Si no quieren irse ahora, siéntense conmigo en la mesa de negociaciones", declaró.

Zelensky también hizo un llamado a Occidente para que envíe a Ucrania aviones de combate.

"Si no tienen el poder de cerrar los cielos [hacer cumplir una zona de exclusión aérea sobre Ucrania], entonces, cedan aviones", dijo. "Si no somos más ahora, Dios no lo quiera, Letonia, Lituania y Estonia serán los siguientes [en la invasión rusa]".

Esos países son parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo cual significa que si Rusia invadiera uno de ellos, estaría en guerra con todos los miembros de la alianza militar. Putin dijo que su operación "va según lo planeado". Foto: Getty Images

El jueves, en otro discurso televisado, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que su "operación militar especial" —como llama a la invasión rusa de Ucrania— "va según lo planeado".

Agregó que los rusos y los ucranianos eran "un solo pueblo" y dijo que "destruiría esta 'anti-Rusia' creada por Occidente".