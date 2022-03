Rusia y Ucrania: cuán peligroso fue el ataque a la planta nuclear de Zaporiyia y qué busca Moscú con su toma

Rusia tomó el control de la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania después de que ésta fue atacada con fuego de artillería.

El ataque produjo un incendio en la central nuclear, la más grande de Europa.

Las autoridades señalan que la instalación está ahora segura y que los niveles de radiación son normales.

Según se informó el incendio, que ya fue extinguido, estalló en un edificio de entrenamiento fuera del perímetro de la planta y solo uno de los seis reactores de la central estaba operando en ese momento.

El ataque a la central nuclear ha causado gran preocupación alrededor del mundo.

Y la situación en Ucrania presenta enormes desafíos tanto con la planta de Zaporiyia como con las otras tres centrales nucleares activas en el país.

¿Cuál es la importancia de la central de Zaporiyia?

La central nuclear de Zaporizhzhia fue construida entre 1984 y 1995 y es la central nuclear más grande de Europa y la novena del mundo.

La planta está ubicada en el sureste de Ucrania, en Enerhodar. Está a unos 200 km de la disputada región de Donbás y a 550 km al sureste de Kiev.

Tiene seis reactores, cada uno de los cuales genera 950MW, y una producción total de 5.700MW, energía suficiente para aproximadamente 4 millones de hogares.

Según la IAEA, en tiempos normales la planta produce alrededor del 20% de la electricidad de Ucrania y casi la mitad de la energía generada por las instalaciones de energía nuclear del país.

El Ejército ruso también tomó el control de la planta nuclear de Chernóbil, el sitio del peor desastre nuclear de la historia.

¿Existen amenazas de radiación tras el ataque?

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) —el organismo de control nuclear de la ONU— dijo en un comunicado que los edificios que rodean una de las seis unidades de energía de la planta quedaron dañados pero que esto "no afecta su seguridad".

Indicó que el incendio no afectó el equipo "esencial" de la planta y que no hubo un aumento en los niveles de radiación.

Agregó que la central nuclear continuaba siendo operada por su personal regular y que "no se ha producido ninguna emisión de material radiactivo".

"Los sistemas de monitoreo de radiación en el sitio están completamente funcionales", señaló la agencia.

Sin embargo, el director general de la AIEA, Rafael Mario Grossi, indicó que aún no se ha podido tener acceso a toda la planta y que "la situación sigue presentando desafíos".

"Estoy extremadamente preocupado por la situación en la central nuclear de Zaporiyia y lo que sucedió allí durante la noche", dijo Grossi en un comunicado.

"Disparar proyectiles en el área de una planta de energía nuclear viola el principio fundamental de que la integridad física de las instalaciones nucleares debe mantenerse segura en todo momento", agregó. El ataque a la planta de Zaporiyia provocó un incendio.

¿Qué busca Rusia al tomar el control de la central nuclear?

Los expertos afirman que atacar una planta nuclear no tiene precedentes y que la situación sigue siendo muy peligrosa.

El doctor Graham Allison, experto en seguridad nuclear de la Universidad de Harvard, le dijo a la BBC que el "peor de los casos" en una planta como la de Zaporiyia sería si un incendio causa una fusión y provoca una liberación de radiactividad que contaminaría el área circundante durante años.

Pero el experto cree que, más que un ataque directo a la central nuclear, lo más probable es que las fuerzas rusas estaban tratando de "cortar el suministro de electricidad en el área circundante".

La profesora Claire Corkhill, experta en materiales nucleares de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, también cree que la intención de Rusia era desconectar la electricidad.

"Si deseas apuntar al suministro de energía (de Ucrania), atacas un edificio cerca de la planta de energía y obligas a los operadores a apagar la planta", le dijo a la BBC.

Pero la experta agrega que la situación sigue siendo riesgosa. Ya que si el suministro de electricidad de la planta se daña, "podríamos estar viendo un escenario similar a lo que sucedió en Fukushima en 2011, donde una pérdida de energía condujo a una pérdida de refrigeración, lo que provocó la fusión de tres de sus reactores nucleares".

Como informaron los operadores de la central, en el momento del ataque sólo una de las seis unidades de reactores de la planta, la Unidad 4, estaba operando al 60% de su potencia.

De los otros cinco reactores, uno estaba apagado por mantenimiento, dos fueron apagados de forma controlada y dos se mantienen "en reserva" en modo de baja potencia.

Hace unos días el ejército ruso también tomó el control de la extinta planta nuclear de Chernóbil, a unos 100 km al norte de Kiev, que fue el sitio del peor desastre nuclear de la historia en 1986. El ejército ruso también tomó el control de la extinta planta nuclear de Chernobyl.

¿Cuán peligroso fue el ataque a Zaporiyia?

Como explican los expertos la planta de Zaporiyia es diferente y más segura que Chernóbil.

Los seis reactores de Zaporiyia, a diferencia de Chernóbil, son reactores de agua a presión (PWR, por sus siglas en inglés) y tienen estructuras de contención alrededor para detener cualquier liberación de radiación.

Mark Wenman, del Imperial College London, le dijo a la BBC que esas estructuras de hormigón reforzado con acero pueden "soportar eventos externos extremos, tanto naturales como provocados por el hombre, como un accidente aéreo o explosiones".

La planta de Zaporiyia tampoco contiene grafito en su reactor. En Chernóbil, el grafito provocó un incendio significativo y fue la fuente de la columna de radiación que viajó por Europa.

Además los reactores PWR también tienen sistemas de protección contra incendios incorporados.

"Obviamente, no es una buena idea si comienzas a disparar misiles masivos a los reactores", le dijo a The Guardian Tony Irwin, profesor asociado honorario de la Universidad Nacional de Australia y ex gerente del reactor OPAL, el único reactor nuclear de Australia.

"Pero el PWR es un tipo de reactor mucho más seguro, porque es un reactor de diseño de dos circuitos".

Son circuitos de agua separados para enfriar el reactor y producir vapor y también tienen sistemas de enfriamiento de núcleo de emergencia y sistemas de inyección múltiple para evitar que se derrita el núcleo, dijo.

Por lo tanto, agregó el experto, las posibilidades de explosión, fusión nuclear o liberación radiactiva son bajas.