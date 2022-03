El insólito pedido de Vladimir Putin a los países de Europa

El presidente de ruso Vladímir Putin recomendó los países vecinos de su país "no agravar la situación, no imponer limitaciones" y por último aseguró que Rusia "no tiene malas intenciones".

"Quiero volver a subrayar, y lo hemos dicho siempre, que no tenemos malas intenciones en relación a nuestros vecinos", dijo el jefe del Kremlin en una comunicación con el gobernador del enclave de Kaliningrado, Antón Alijánov.

Pese a estas declaraciones, Putin recomendó a los vecinos de Rusia "no agravar la situación, no imponer limitaciones" y aseguró que Moscú "cumple y continuará cumplimiento todos sus compromisos".

"Por muy difícil y complejo que sea, continuaremos desarrollándonos sin falta, fortaleceremos la infraestructura de transporte y logística en todo el país", añadió.

Además, Vladímir Putin dialogó con su aliado el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, a quien informó con los detalles de la invasión a Ucrania que inició el 24 de febrero.

Según Moscú, la incursión rusa en Ucrania avanza según lo planeado y los objetivos previstos se cumplirán en su totalidad.

El mandatario ruso también aprovechó para conversar sobre la segunda ronda de conversaciones entre los grupos negociadores de Rusia y Ucrania celebradas en Bielorrusia, ante lo cual Lukashenko expresó su apoyo a las acciones militares rusas en el país vecino.

Rusia invadirá Europa

En contramano a los dichos de Vladímir Putin, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió a Occidente que incremente el apoyo a su país, porque si Rusia gana, los países vecinos de la región báltica serán atacadas e incluso, Moscú invadirá el resto de Europa.

"Si desaparecemos, que Dios nos proteja, luego será Letonia, Lituania, Estonia, etc. Hasta el muro de Berlín, ¡Créanme!", dijo Volodimir Zelenski a periodistas durante una conferencia de prensa.