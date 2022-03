El Pentágono asegura que Putin no está "completamente informado"

"Intentando no meterme en inteligencia, estamos de acuerdo en la conclusión de que Putin no ha sido completamente informado por el Ministerio de Defensa durante el último mes", señaló en conferencia de prensa el vocero del Pentágono, John Kirby.



Esta información, que había sido anticipada por un alto funcionario estadounidense, fue calificada por Kirby como un "tema de preocupación" para los aliados y para Ucrania: "Si Putin está desinformado sobre lo que ocurre. El hecho de que no tenga todo el contexto, que no entienda totalmente el grado en el que sus fuerzas están fallando en Ucrania, es un poco desconcertante", afirmó.



En este aspecto, y con respecto a los últimos movimientos de Moscú, el Pentágono ha visto a "menos del 20 por ciento" de las tropas rusas que habían estado alrededor de Kiev moviéndose hacia el norte mientras se "reposicionan" en Bielorrusia para que puedan ser reequipadas con el objetivo de una posible acción en el este de Ucrania, y Kirby aclaró que fue deliberado su uso del verbo "reposicionar".



"Si los rusos son serios sobre desescalar, porque eso han afirmado, deberían mandarlos (a las tropas) a casa (...). Van a reinstalar estas tropas, a reabastecerlas y utilizarlas en otros puntos de Ucrania", prosiguió.



Además de todo lo anterior, Kirby también afirmó que hay alrededor de 1.000 mercenarios del grupo militar ruso Wagner Group en la región de Donbás en Ucrania. "Creemos que es un reflejo de los combates muy duros que continúan allí y el deseo de Putin de reforzar sus esfuerzos", concluyó.