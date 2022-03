EE.UU. considera que la reducción de operaciones anunciada por Rusia es tan solo un "reposicionamiento" de tropas

"Creemos que esto es un reposicionamiento, no una retirada real, y deberíamos estar preparados para una ofensiva mayor en otras áreas de Ucrania. Esto no significa que la amenaza hacia Kiev haya terminado", declaró en conferencia de prensa John Kirby, el portavoz del Pentágono.



"Ya veremos. No digo nada hasta que vea cuáles serán sus acciones. Veremos si cumplen con lo que sugieren", señaló por su parte el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al tiempo que añadió que Washington "seguirá manteniendo vigentes las sanciones" y "brindando ayuda" al Ejército ucraniano.



El jefe de la delegación rusa en las negociaciones con Ucrania, Vladimir Medinski, matizó posteriormente las palabras del viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, para añadir que la reducción de estas operaciones militares "no significa un alto el fuego".



"Esto no es un alto el fuego", ha recalcado Medinski, quien calificó la medida como expresión del "deseo" de Moscú "de llegar gradualmente a una reducción de la escalada del conflicto, al menos en esas direcciones".