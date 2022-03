Volodimir Zelenski lanzó una fuerte acusación contra Occidente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, subió hoy el tono de sus críticas a Occidente y lo acusó de falta de coraje para ayudar a su país ante la invasión rusa, al volver a reclamar que se le envíen aviones y tanques para defender ciudades bajo asedio.



En un mensaje por video, el mandatario deploró lo que calificó de "ping-pong" entre Estados Unidos y Europa "sobre quién y cómo tiene que entregar aviones" y otras armas a Ucrania mientras ataques rusos matan a civiles o los atrapan bajo escombros.



En punzantes palabras, Zelenski dijo que líderes occidentales que podrían ayudar a Ucrania no tenían ni el 1% del valor de los defensores de Mariupol, la ciudad asediada por tropas rusas que se ha convertido en símbolo de la destrucción y sufrimiento por la guerra.



“Hoy hablé con los defensores de Mariupol. Estoy en contacto constante con ellos. Su determinación, heroísmo y firmeza es asombrosa", dijo sobre la sureña ciudad portuaria, ubicada sobre el mar de Azov.

“Si sólo aquellos que han estado pensando durante 31 días cómo entregar decenas de aviones y tanques tuvieran el 1 por ciento del coraje que tienen ellos", agregó, exasperado.



Zelenski acusó a gobiernos occidentales de "tener miedo de impedir esta tragedia. Miedo nada más que de tomar una decisión".



“Entonces, ¿quién está a cargo de la comunidad euro-atlántica? ¿Moscú todavía, gracias a sus tácticas de miedo? Nuestros socios deben acelerar su ayuda a Ucrania", sostuvo, informó la cadena BBC.



Zelenski volvió a advertir que los Estado bálticos, Polonia y Eslovaquia corren el riesgo de ser atacadas por Rusia "solo por haber mantenido en sus hangares (y no entregado a Ucrania) apenas el 1% de todos los aviones y tanques de la OTAN".



"¡Apenas el 1 por ciento! No pedimos más y hemos estado esperando por ello durante 31 días!", agregó.

Países de la OTAN, de manera individual o en grupos, han suministrado toneladas de armas a Ucrania, pero no aviones, sobre todo misiles antitanque y antiaéreos, lanzaderas para esos misiles y fusiles y ametralladoras.



La alianza atlántica ha dicho que no mandará tropas a Ucrania, ni de combate ni de paz, para evitar una confrontación directa con Rusia.



Zelenski dijo que "Ucrania no puede derribar misiles rusos con fusiles y armas automáticas, que han sido el grueso de los suministros" recibidos de Occidente.



"Y no podemos desbloquear Mariupol sin la cantidad necesaria de tanques, otros blindados y aviones. Todos los defensores de Ucrania lo saben", dijo, y agregó que Estados Unidos y "todos los políticos europeos" también lo saben.