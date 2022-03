Aseguran que las cosas no están saliendo como Vladimir Putin pretende

Alexandra Petrachkova es una politóloga rusa que vive en Argentina. Desde aquí analizó las decisiones de Vladimir Putin al iniciar conflicto bélico con Ucrania y contó cómo se vive hoy en Rusia.

"Siempre que los países europeos y Estados Unidos ponen acciones contra Rusia, ésta responde. Por ejemplo, los países europeos cerraron el espacio aéreo para los vuelos rusos, no se puede viajar desde el país. Para contestar a eso, Rusia cerró el espacio aéreo para las empresas europeas. Entonces, cuando ellos vuelan de Europa a Asia no pueden usar el espacio aéreo ruso, lo cual complica un poco", comenzó contando la politóloga.

Sin embargo, "Rusia solo es el 2% de la economía mundial. Por eso lo que hacen contra Putin es muy impactante para su economía y Rusia no puede responder de la misma escala".

Para ejemplificar aquello, Petrachkova dijo que Rusia vende recursos, como petróleo, gas y metales, pero después compra todo lo que necesita. Entonces, "las sanciones económicas contra Rusia son más duras que quizás una reacción militar por parte de la OTAN".

Este fin de semana, dijo la entrevistada, "vimos que es posible destruir la economía de un país tan grande como Rusia en sólo 2 días. Todavía no se habla de la participación de la OTAN en la guerra pero para Rusia es muy impactante lo que pasó con estas acciones: la bolsa está cerrada, el rublo cayó el doble, los rusos están encerrados en su país, los cajeros automáticos están vacíos, no hay dólares para comprar, los rusos no pueden invertir afuera del país".

Por eso la politóloga rusa, que aún tiene afectos viviendo allí, indicó "tengo mucho miedo por mi familia y mis amigos. No es la vida que imaginaron".

"Rusia advirtió que va a continuar con la ofensiva hasta lograr su objetivo. Pero no entiendo qué quieren, porque el plan de Putin era una guerra rápida. En 3 días estar con un nuevo gobierno en Ucrania. Eso no pasó, Ucrania defendió su tierra valientemente y ahora no pueden seguir así. Las tropas rusas no tienen comida, petróleo, ni bases que puedan organizar para sus tropas", siguió.

"Bombardean toda la noche objetivos humanos civiles. Mueren personas todos los días. Parece un gesto de desesperación pero no tiene ningún sentido. Coincido en que la guerra en Ucrania no está saliendo como Putin quería, porque ellos no esperaban que los soldados ucranianos defendieran su país con esta valentía y el presidente Volodímir Zelenski se convirtió en un líder que realmente une a todos los ucranianos. Su apoyo ahora es del 91%, un sueño para un líder democrático", manifestó la politóloga.

Por eso, Petrachkova insistió en que los rusos "esperaban que la gente en Ucrania los aplaudan y los abracen pero pasa todo lo opuesto. No quieren a Rusia en su país. Hasta los más pro rusos consideran las tropas de Putin como invasoras y no las quieren en su tierra. Seguramente que no pasó lo que Vladimir Putin esperaba".