Vladimir Putin y amigos: la lista de celebridades que lo disfrutaron y aplaudieron

La invasión de Rusia a Ucrania ha sido determinante para las relaciones internacionales en muchos sentidos, que están en plena configuración, de ahora y hacia el futuro del mundo.

Como se sabe, el presidente Vladimir Putin ha sido continuamente visitado por personalidades del planeta durante años. Y muchas de ellas, celebridades de Hollywood, por ejemplo, han trabado acuerdo comerciales por hacerlo.

Una de las grandes afectaciones que se perciben, en cuanto a sanciones económicas y financieras, es que el círculo cercano de multimillonarios rusos amigos del presidente está siendo castigado por Estados Unidos y sus aliados.

Según el diario El Mundo, Putin tenía "una cohorte que le rendía infinita pleitesía desde el mundo del cine y de la música. Se hacían fotos con el líder ruso, tocaban en conciertos privados para el mandatario y le ponían como ejemplo de líder respetuoso con los valores democráticos. Leonardo DiCaprio llegó a considerarle como un hombre muy, muy interesante".

Hay videos llamativos, como uno de Putin cantando Blueberry Hill frente a Kevin Costner, Goldie Hawn, Sharon Stone, Kurt Rusell, Monica Bellucci o Gerard Depardieu, actor que dijo que consideraba Ucrania como "una parte de Rusia".

También hay imágenes de brindis de Putin con Plácido Domingo o de Naomi Campbell entrevistándolo o Jack Nicholson sonriendo con él en Moscú.

Los oligarcas

Además, según el diario, "tampoco los oligarcas habían tenido problemas hasta ahora para rodearse de caras conocidas del mundo del espectáculo. Les bastaba con tirar de talonario. Ahí está el ejemplo de la boda del banquero Andrei Melnichenko en 2005 con la ex reina de belleza yugoslava, Aleksandra Kokotovic. Consiguió que Christina Aguilera interpretara tres canciones -a razón de 1,2 millones de dólares por cada una- y que se subieran también al escenario Whitney Houston, Julio Iglesias y su hijo Enrique. Ahí es nada".

Y continúa: "Melnichenko cofundó el banco MDM en 1993 y le manejó las cuentas al oligarca que quizá más le debe a Putin: el todavía dueño del Chelsea, Roman Abramovich, otro gran aficionado a las fiestas por todo lo alto. La de Nochevieja de 2015 en St. Barts junto a su yate de unos 400 millones de dólares la amenizó Prince con la presencia de grandes nombres de Hollywood como DiCaprio y George Lucas".

Ahora, todos creen que sus visitantes se reducirán drásticamente, tras la invasión. Según el diario español "le quedan, eso sí, unos cuantos incondicionales. Steven Seagal, el hombre de la coleta, las patadas voladoras y un puñado de bodrios de acción en los 90, se hizo ciudadano ruso en 2015 y sostiene que Putin es uno de los grandes líderes vivos de la humanidad".

Además, está el caso de Mickey Rourke, actor y ex boxeador, quien se juntó con Putin años después de ganar el Globo de Oro: "Me gustó, nos llevamos muy bien y me pareció un tipo muy correcto", dijo, entonces.

Asimismo, el francés Depardieu, ha dicho que Putin siempre le ha pareció "una persona admirable". Como se sabe, Depardieu se hizo ciudadano ruso en 2013 en protesta por la política fiscal francesa.

ElMundo, BBC, Youtube.