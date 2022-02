Rusia le pone un ultimátum a Ucrania para que negocie

Rusia esperará la respuesta de Ucrania sobre la celebración de negociaciones en la ciudad bielorrusa de Gómel hasta las 15.00 hora local (12.00 GMT y 9 de Argentina), anunció el asesor de la Presidencia rusa y jefe de la delegación negociadora, Vladímir Medinski.

En tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que su país está dispuesto a negociaciones de paz con Rusia pero no en Bielorrusia, un aliado de Moscú adonde el Kremlin anunció horas antes haber enviado una delegación.



Zelenski dijo que su país no quiere conversar en Bielorrusia, que limita con Ucrania por el Sur, porque prestó su territorio para la invasión rusa, y propuso en cambio hacerlo en las capitales de Polonia, Eslovaquia, Hungría o Azerbaiyán, o en Estambul, Turquía.



"Varsovia, Bratislava, Budapest, Estambul, Bakú. Proponemos cualquiera de estas", afirmó el mandatario en un video publicado en Internet.



"Y cualquier otra ciudad en un país desde el que no nos lancen misiles está bien para nosotros", dijo el presidente de 44 años, acusando a Bielorrusia de servir de plataforma a Moscú para la invasión contra Ucrania, informó la agencia de noticias AFP.



Un rato antes, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a medios rusos que Moscú había enviado una delegación para entablar negociaciones en Gomel, una ciudad bielorrusa en el sureste cerca de las fronteras de Rusia y Ucrania.



Una delegación de representantes de "los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y otros servicios, entre ellos la administración presidencial, llegó a Bielorrusia para negociaciones con los ucranianos", dijo el Peskov.



"Estaremos listos para empezar estas negociaciones en Gomel", añadió.



El jueves pasado, hace cuatro días, el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una invasión a gran escala de Ucrania que ha costado la vida de alrededor de 200 civiles y ha provocado condena y sanciones internacionales contra Moscú.



Moscú quiere la rendición de las fuerzas ucranianas y deponer a su Gobierno prooccidental para que el territorio sea "neutral", unas condiciones consideradas inaceptables por Kiev.