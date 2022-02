Las tibias sanciones que la FIFA le impuso a Rusia

La invasión de Rusia a Ucrania sigue trayendo repercusiones negativas para Rusia en el ámbito deportivo. Luego de que la UEFA mudara la final de la Champions League de San Petersburgo a París, la FIFA anunció nuevas sanciones contra Rusia.

Además de condenar el uso de la fuerza y pedir el reestablecimiento de la paz, la Mesa del Consejo de la entidad siguió las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional en estos casos y determinó, entre otras sanciones, quitarle la localía a Rusia y no permitirle utilizar la bandera ni el himno a su representativo en compromisos internacionales, debiendo presentarse bajo el paraguas de la Federación local.

Al mismo tiempo, la FIFA advirtió que "continuará su diálogo continuo con el COI, la UEFA y otras organizaciones deportivas para determinar cualquier medida o sanción adicional, incluida una posible exclusión de las competiciones".

Gianni Infantino, titular de la entidad que rige el fútbol a nivel mundial, ya había expresado su preocupación cuando comenzó la invasión. "Me he quedado impactado por lo que he visto. Estoy preocupado por esta situación. La FIFA condena la utilización de la fuerza por parte de Rusia. La violencia nunca es una solución. Pedimos a todos los actores que se restaure la paz a través de un diálogo constructivo", aseguró el dirigente. La Federación aceptó el pedido de Polonia de no disputar en territorio ruso el encuentro por Eliminatorias del 24 de marzo.

El ganador del enfrentamiento recibirá a Suecia o la República Checa el 29 de marzo por un lugar en la Copa Mundial que se disputará en Qatar entre el 21 de noviembre del 18 de diciembre. Suecia había elevado el mismo reclamo, en consonancia con Polonia.

El comunicado completo de la FIFA

En primer lugar, la FIFA quisiera reiterar su condena del uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión de Ucrania. La violencia nunca es una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por lo que está sucediendo en Ucrania.

La FIFA vuelve a pedir que se restablezca urgentemente la paz y que se inicie de inmediato un diálogo constructivo. La FIFA se mantiene en estrecho contacto con la Asociación Ucraniana de Fútbol y miembros de la comunidad ucraniana de fútbol que han estado solicitando apoyo para abandonar el país mientras persista el conflicto actual.

Para abordar los asuntos relacionados con el fútbol y en coordinación con la UEFA, la Mesa del Consejo de la FIFA, en la que participan el presidente de la FIFA y los seis presidentes de las confederaciones, ha decidido por unanimidad tomar las primeras medidas inmediatas, de acuerdo con las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI). y que será aplicable hasta nuevo aviso:

• No se jugará ninguna competición internacional en el territorio de Rusia, y los partidos “en casa” se jugarán en territorio neutral y sin espectadores.

• La asociación miembro que representa a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de “Unión de Fútbol de Rusia (RFU)” y no “Rusia”

• No se usará la bandera ni el himno de Rusia en los partidos en los que participen equipos de la Unión de Fútbol de Rusia.

La FIFA continuará su diálogo continuo con el COI, la UEFA y otras organizaciones deportivas para determinar cualquier medida o sanción adicional, incluida una posible exclusión de las competiciones, que se aplicará en un futuro próximo si la situación no mejora rápidamente. El Buró del Consejo de la FIFA permanece a la espera de tomar cualquiera de estas decisiones.

Es importante destacar que la FIFA cree firmemente que el movimiento deportivo debe estar unido en sus decisiones sobre este tema y que el deporte debe seguir siendo un vector de paz y esperanza.

Con respecto a las próximas eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2022, la FIFA ha tomado buena nota de las posiciones expresadas a través de las redes sociales por la Asociación Polaca de Fútbol, la Asociación de Fútbol de la República Checa y la Asociación Sueca de Fútbol y ya ha entablado un diálogo con todos ellos. estas asociaciones de fútbol. La FIFA se mantendrá en estrecho contacto para buscar juntos soluciones apropiadas y aceptables.

Los pensamientos de la FIFA están con todos los afectados por esta situación impactante y preocupante.