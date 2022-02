Donald Trump deberá testificar en una investigación judicial sobre su empresa por presunto fraude

El magistrado, Arthur Engoron, dictaminó de acuerdo con los argumentos de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien había solicitado interrogar bajo juramento tanto a Donald Trump como a sus hijos Ivanka y Donald Jr., todo ello como parte de unas investigaciones por presunto fraude.

El juez desestimó la moción presentada por los Trump para evitar testificar sosteniendo que la Fiscalía tiene "un claro derecho" a interrogarlos ante las abundantes pruebas de posible fraude.



Lo que la investigación judicial trata de dilucidar es si la compañía de Trump infló el valor de sus bienes para poder obtener préstamos bancarios pero al mismo tiempo redujo ese mismo valor con la intención de pagar menos impuestos.



Si bien el proceso discurre por la vía civil, la Fiscalía del Distrito de Manhattan también tiene abierta una investigación penal en paralelo.



Los Trump habían tratado de impedir las citaciones emitidas por James con el argumento de que la fiscal es demócrata, por lo que tendría motivaciones políticas y el interés de usar el proceso para influir en la investigación penal.



Pero el juez Engoron, sin embargo, rechazó esos argumentos tras una vista celebrada ayer jueves y determinó que Trump está obligado a entregar todos los documentos que se le solicitan en un plazo de 14 días y que tanto él como sus hijos deberán testificar dentro de los próximos 21 días.



Sin embargo, no está dicha la última palabra pues la decisión del juez puede ser recurrida por la defensa de los Trump y no supone necesariamente que los implicados vayan a entregar los detalles que busca la Fiscalía, pues pueden acogerse a su derecho a no autoincriminarse, tal y como hiciera Eric Trump, otro de los hijos del magnate, cuando fue interrogado en octubre de 2020.



Tanto Eric como Donald Jr. e Ivanka han estado siempre muy involucrados en la empresa de su padre, la Trump Organization, a la que cada uno de ellos se unió poco después de terminar sus estudios universitarios.