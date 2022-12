Volodímir Zelenski visitó a Joe Biden en Estados Unidos, pero no consiguió lo que más buscaba

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, dejó su país por primera vez desde que se inició la invasión rusa en febrero de este año. Y viajó a Estados Unidos, donde se reunió con su par, Joe Biden, además de visitar el Congreso.

No obstante, según The Washington Post, no consiguió su propósito fundamental, que era conseguir armas más poderosas, para utilizar contra su enemigo ruso.

Indica el diario que fueron distintos los propósitos de las charlas: el ucraniano quería "armas más potentes y aumentar la capacidad de Ucrania para lanzar grandes operaciones ofensivas", a partir de 2023.

La conclusión del diario fue que "hubo pocos indicios de que lo consiguiera, al menos a corto plazo".

Y continúa, basándose en sus fuentes: "Joe Biden quería discutir la forma de pensar (de Zelenski) sobre la diplomacia, dónde está y qué necesita para asegurarse de que Kiev se encuentra en la posición más fuerte posible para que podamos acelerar la aparición de una mesa de negociación".

A su turno, eval{ua Ivo Daalder, exembajador de USA en OTAN, "fue una ocasión para que Biden y Zelenski mantuvieran una conversación seria sobre hacia dónde vamos [...] para asegurarnos de que estamos alineados en los objetivos generales y de que nos entendemos mutuamente. Biden sigue preocupado por no ir demasiado lejos, demasiado rápido, por miedo a una escalada".

Ya en la conferencia de prensa que dieron los dos, el mandatario norteamericano había dicho que "dar a Ucrania armas fundamentalmente diferentes a las que ya envía, "podría hacer añicos la unidad de la OTAN y de la Unión Europea".

Además, los presidentes pretendían "consolidar el apoyo de la nueva Cámara de Representantes estadounidense, dirigida por los republicanos, que tomará posesión el mes próximo, señala el periódico. Una fuente indicó que era importante que Zelenski utilizara su carisma personal para explicar a los legisladores que se trata realmente de una lucha por la democracia", evalúa Rt.

Hay oposición también, según The Washington Post: "Habrá voces fuertes, no especialmente influyentes, pero voces fuertes, que defenderán que este dinero debe destinarse a otros fines, que estamos malgastando unos recursos preciosos en aventuras en el extranjero".

TheWashingtonPost, Rt, Youtube.