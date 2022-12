Joe Biden evita generar tensiones con Moscú a pesar de un poderoso envío

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el mandatario Volodímir Zelenski. Ambos charlaron sobre una posible salida al conflicto con Rusia y el presidente norteamericano buscó evitar tensiones con Moscú por el envío del sistema de defensa antiaérea Patriot a Ucrania.

"Es un sistema de defensa, no supone una escalada, es defensivo", dijo Biden al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la forma en la que Moscú puede percibir el nuevo envío de armamento desde Washington a Ucrania.

Junto a Biden estaba el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien consideró que los misiles Patriot "fortalecerán de forma significativa" el espacio aéreo ucraniano.

"Es un paso muy importante para crear un espacio aéreo seguro para Ucrania", manifestó Zelenski.

Defensa antiaérea Patriot

Poco antes de que Zelenski llegara este miércoles a Washington, el Gobierno de Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania de 1.850 millones de dólares que, por primera vez, incluye el sistema Patriot que los ucranianos llevaban meses pidiendo.

Sin embargo, Estados Unidos solo enviará una batería antiaérea Patriot a Ucrania.

Rueda de prensa

Durante la rueda de prensa, Joe Biden y Volodímir Zelenski también intercambiaron elogios y agradecimientos.

En concreto, Zelenski dijo que respeta a Biden como persona, como presidente y como ser humano. "Para mí, esto es un momento histórico", aseveró el líder ucraniano, vestido con una sudadera y un pantalón verde militar.

Por su parte, Joe Biden habló de la importancia de mantener reuniones en persona, tanto con aliados como enemigos, para "mirarles a los ojos" y ver lo que piensan.

Al respecto, sobre Volodímir Zelenski, el estadounidense dijo: "Está claro en su alma que él es quien dice que es".

Joe Biden, por último, reconoció que la visita de Zelenski a Washington, la primera que hace al extranjero desde el inicio de la guerra, tiene un valor simbólico y busca mostrar "unidad" frente al presidente ruso, Vladímir Putin.

Además, reafirmó que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea (UE) están unidos en su apoyo a Ucrania frente a Rusia porque lo que está en juego es la propia "idea de soberanía".

La solución al conflicto

Zelenski, propuso a Joe Biden, "pasos concretos" para lograr la paz en la guerra con Rusia sin poner en cuestión la soberanía del territorio ucraniano.

"Como presidente, la paz no debe comprometer la soberanía, la libertad ni la integridad territorial de mi país", dijo Zelenski.

El mandatario ucraniano explicó que había abordado con el líder estadounidense la imposición de sanciones contra "el Estado terrorista de Rusia" para que "rinda cuentas" por la invasión, pero también consideró "muy importante encontrar una fórmula para la paz".

"Hemos planteado pasos muy específicos para que Estados Unidos nos pueda ayudar a implementarla. Propusimos una fórmula para una cumbre de paz", aseguró.

No obstante, Zelenski reiteró que una negociación con Rusia no puede comprometer la integridad territorial de Ucrania e insinuó que el Kremlin debe reparar el daño hecho con su invasión. "No puede haber solo paz tras esta guerra que nos fue impuesta", dijo el ucraniano.

Por su parte, Joe Biden consideró que la única forma de que haya una negociación de paz es que los ucranianos venzan a los rusos, por lo que prometió que Estados Unidos seguirá armando al Ejército de Kiev.