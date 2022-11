Ucrania gasta mucho más en destruir drones iraníes que Rusia en comprarlos

El gasto por derribo de los drones kamikaze que atacan las ciudades de Ucrania excede significativamente las cantidades que Rusia paga por la compra y el lanzamiento de tecnología barata de fabricación iraní.

Durante el mes pasado, las defensas aéreas ucranianas derribaron 161 drones Shahed-136, uno Shahed-129 más grande y cuatro vehículos de ataque no tripulados de tamaño aun mayor conocidos como Mohajer-6. Dado que el precio del Shahed-136 de Irán oscila entre US$20.000 y US$50.000, el costo total para Rusia de los ataques fallidos con aviones no tripulados contra Ucrania en las últimas semanas se estima entre US$11.66 y US$17.9 millones.

Foto: Reuters. Un dron kamikaze iraní sobrevuela el cielo de Kiev.

Por lo que respecta a Ucrania, Kiev desplegó muchas armas para destruir aviones no tripulados, incluidos cazas MiG-29, misiles de crucero S-300, sistemas de defensa terrestre NASAMS y fuego de armas pequeñas. El costo estimado para Ucrania fue de más de US$ 28.14 millones, según un análisis del diario británico The Guardian basado en fuentes informativas abiertas, una cifra considerablemente superior a la gastada por Rusia.

Foto: Forbes. Ucrania utilizó aviones MiG-29 para derribar drones iraníes.

Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia del gasto, Ucrania es mucho más eficiente pues consigue sus objetivos, destruir a la mayoría de las aeronaves enemigas, y no así Rusia: según la Inteligencia británica, el 60% de los aviones no tripulados de origen iraní fue derribado sin alcanzar sus objetivos por las defensas antiaéreas de Kiev durante los ataques masivos del pasado mes de octubre.