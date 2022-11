Dwayne Johnson confesó que robó cientos de veces en una tienda

STEALING SNICKERS + 7-11 = EXORCISING OLD DEMONS uD83DuDC80uD83DuDE02



Nagbalik-tanaw ang American actor at wrestler na si Dwayne "The Rock" Johnson sa mga panahon na nagnanakaw siya ng king-sized Snickers mula sa isang convenience store sa Hawaii noong siya ay 14 years old.



uD83DuDCF7: @therock pic.twitter.com/hblWh6hAej