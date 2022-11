Gustavo Petro incumple su promesa electoral: habrá mas exploración petrolera

El flamante presidente Gustavo Petro dijo durante su campaña que no habría fracking en su gobierno y que no existirían nuevas exploraciones de crudo tanto convencionales como no convencionales.

El mismo compromiso tomó su ministra de Ambiente, Susana Muhamad, pero la caída de la moneda local frente al dólar en los últimos días modificó los planes originales.

“Estamos viendo un cambio en el comportamiento del gobierno de Gustavo Petro. La inflación ya supera el once por ciento anual, un valor inusual para nuestro país. El dólar se fue a cinco mil pesos, una escalada histórica. Por ello, el Jefe de Estado hizo anuncios para seguir con la explotación de yacimientos y eso hizo retroceder por ahora la cotización de la moneda estadounidense” argumentó el periodista económico colombiano Alejandro Villegas.

En campaña, el primer presidente de izquierda de la nación cafetera había jurado terminar con el fracking y los nuevos descubrimientos.

Sin embargo, muy pronto los mercados se pusieron nerviosos. Las acciones de los principales holdings comenzaron a caer casi en picada y la “real politik” invadió al elenco gubernamental.

“Hubo proyectos de ley iniciales para frenar al fracking y la actividad de extracción. Todo ese ambiente generó mucha confusión” explicó Villegas quién sumó: “El presidente está tramitando una reforma tributaria para atender las demandas de los programas sociales que prometió con el fin de ayudar a los más vulnerables. También, para salir de las enormes deudas que nos dejó la pandemia. No se sabe aún que tan agresivo puede ser este cambio impositivo”.

El primer mandatario asumió el poder el pasado siete de agosto anunciando que unos 58 contratos con multinacionales de “oro negro” quedarían suspendidos

Sin embargo, hoy se muestra proclive a reactivarlos, para ver resultan exitosos ya que necesita imperiosamente los recursos que produce esta lucrativa actividad.