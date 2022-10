El presidente de 78 años que busca ser reelecto en Austria

Alexander Van der Bellen, presidente de Austria y con muchas opciones de ser reelegido en los comicios de hoy, ha confiado en lograr la mayoría absoluta necesaria para evitar una segunda vuelta en cuatro semanas y ha asegurado que a sus 78 años tiene suficiente energía para ocupar otros seis años el cargo.



"De lo contrario, no estaría aquí", ha declarado hoy a los medios el político ecologista tras depositar su voto.



"Creo que subestima la energía que te da el cargo", respondió el jefe del Estado a una periodista que le preguntó si a su edad tiene aún energía para seguir ejerciéndolo.



Van der Bellen, que cumplirá 79 años el próximo enero, aseguró que su modelo es Sergio Mattarella, el presidente italiano del que recordó es "un poco mayor" que él. Mattarella tiene 81 años.



De ser reelegido, Van der Bellen será el presidente de más edad que ha tenido nunca Austria.



Tras depositar su voto confió en que tras el recuento "haya claridad" sobre el resultado, pero se mostró dispuesto a concurrir en una segunda vuelta el 6 de noviembre si no logra la mayoría absoluta.



Las últimas encuestas daban al actual presidente entre el 51 y el 58% de los votos, seguido por el candidato del partido ultranacionalista FPÖ, Walter Rosenkranz, con el 16 %.



El político ultra confió hoy en lograr pasar a la segunda vuelta.



Los otro cinco candidatos podrían lograr apoyos de entre el 9 y el 1%, según los sondeos, los colegios electorales cerrarán a las 17.00 (15.00 GMT) y poco después de anunciarán proyecciones de resultados según voto ya escrutado.



Hasta mañana no se añadirá al recuento el voto por correo, que puede suponer hasta un 15% del total, por lo que si el resultado es muy apretado, esas papeletas serán decisivas para saber si hay o no segunda vuelta.