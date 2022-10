Cómo será la relación Argentina-Brasil tras las elecciones

Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) se impuso en las elecciones de este domingo en Brasil con un 48,3 % frente al 43,2 % que obtuvo el actual presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal). El ballotage se realizará el próximo 30 de octubre. MDZ Radio dialogó con Diego Guelar, Ex embajador de Brasil, EEUU, China y Unión Europea para analizar dichos resultados electorales.

"No me sorprendió el resultado, tenía claro que iba a ser reñido. Creo que una picardía de los lulistas que fue a anunciar el día de la elección, un triunfo en primera vuelta de Lula, lo ayudó curiosamente a Bolsonaro. En una elección muy polarizada está el miedo a Bolsonaro y el miedo a Lula dividido en la sociedad. Y creo que esa aparición el domingo a la mañana de una encuesta que se consideraba seria y que planteaba que llegaba Lula al 50%, tuvo un rebote positivo curiosamente para Bolsonaro. Entonces uno bajó tres puntos, el otro subió tres puntos. Es decir, no fue un error, a mi juicio, de las de las encuestas, sino un error de la manipulación o el intento de manipulación política y el uso de las encuestas".

En cuanto a la comparación de la situación política brasileña con Argentina el especialista remarcó: "Yo creo que eso es ombliguismo argentino, que son las decisiones sobre la Argentina y sobre el mundo a la luz de categorías locales. Lula no tiene nada que ver con con Cristina. El mismo tomó distancia hace unos días planteando una actitud crítica sobre la administración de Alberto, que es la de Cristina. Todos sabemos que el presidente es un testaferro exclusivamente de un gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner. Creo que eso es una asociación libre y no responde a la realidad".

Sobre cómo afectaría el resultado de las elecciones en cuanto a la relación de Brasil-Argentina dijo: "Yo estoy convencido que más allá de quién gane en la Argentina y quién gane en Brasil, porque las dos cosas no están todavía decididas en esto, -la mejor encuesta es la voluntad soberana de la gente- viene un gran esfuerzo y reconsideración y relanzamiento del eje argentino/ Brasil. Hemos parado durante casi dos años y medio la relación. Y esto ha sido negativo, culpa de los dos lados, porque tanto del lado de Bolsonaro como de Alberto Fernández se ha privilegiado cuestiones de personalidad, de ideología partidaria que está por encima de los intereses objetivos de Argentina y Brasil. Es un error compartido. Yo creo que las próximas dos administraciones lo van a corregir".

Finalmente el especialista concluyó: "Va a ser un mes muy movido en Brasil, porque además, si ustedes ven en el resultado bajo el agua de lo que pasó, le fue mejor a Bolsonaro a nivel de los estados o las provincias brasileras que en el orden nacional. Constituyó el bloque más grande de senadores y diputados con este resultado. Hay una variable que es el federalismo brasileño, que es fundamental porque la República Federativa de Brasil no es una decoración de nombre. Esto puede jugar en estos 30 días a favor o en contra de los candidatos. Creo que el que se ponga nervioso va a perder. Yo creo que es para seguir con mucha atención, es muy importante para Argentina. Un dato extraordinario para Argentina es que no hubo a nadie que por izquierda o por derecha arrasara en esta elección. Yo creo que la opción más absoluta por izquierda o derecha llevaba a aumentar el distanciamiento de Argentina, este resultado nos va a ayudar a establecer este vínculo que tenemos que volver a conformar".