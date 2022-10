Ucrania también intenta forzar a mas rusos a rendirse

“No vamos a pelear por Jerson como Rusia peleó por el puerto de Mariupol, barrio por barrio, porque se trata de nuestra tierra y allí vive nuestra gente. No podemos quemar esa ciudad. Cuando logramos liberar urbanizaciones grandes, como ocurrió con Jarkiv en septiembre, lo hicimos gracias a cercos para forzar a los invasores a escapar o rendirse. Poco a poco, vamos a cortarles todas las vías de suministro a las fuerzas de Vladimir Putin y finalmente ellos van a huir o se van a entregar”, aseguró Oleksii Oktydach, un joven analista que se quedó en Kiev para informarle al mundo de habla hispana sobre el día a día de la cruel conflagración.

Jarkov es la única capital provincial que los rusos lograron conquistar. Pero, en los últimos días, han debido resignar sus posiciones en las afueras de este conglomerado ante el implacable avance de las tropas de Volodimir Zelenski y sus modernas armas occidentales. La población civil local ha sido casi completamente evacuada en las últimas semanas.

Con respecto a una posible intervención humanitaria del papa Francisco para frenar la guerra, Oleksii se mostró bastante escéptico.

“Rusia se está quedando sin proyectiles, sin misiles, por eso recurre a los drones iraníes y ofrece una supuesta tregua. Pero, solamente quiera ganar tiempo para rearmarse. Un alto el fuego en estos momentos sería funcional a Putin. Simplemente, quieren recomponerse. La figura de Francisco no tiene la mejor valoración en Ucrania ya que ha dicho cosas muy controvertidas. En algún momento hasta casi le echó la culpa a Kiev por una supuesta incitación al conflicto. Eso es cargar las tintas sobre la víctima. El violador y el violado no son lo mismo, no hay responsabilidades compartidas. No parece algo sabio por parte del papa".

"Francisco tiene demasiada fe en una negociación pero la realidad aquí es distinta. El diálogo ahora es una palabra vacía. La iglesia católica no posee autoridad en esta geografía ya que somos países de religión ortodoxa. Sus capacidades para organizar un entendimiento entre los contendientes es muy limitado”, cerró.