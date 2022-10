A 60 años de la Crisis de los Misiles en Cuba, hoy qué puede pasar cuando la amenaza nuclear se siente demasiado cerca

Graham Allison es quizás uno de los expertos mundiales que más estudió la Crisis de los Misiles en Cuba, incluso se desempeñó en el Pentágono en aquellos años. Pero además cuenta con una vasta experiencia, no solo académica, en el área de defensa estando muy involucrado con la política defensa nacional. Fue subsecretario de Defensa en la primera administración Clinton, recibiendo la Medalla de Defensa por Servicio Público Distinguido por “rediseñar las relaciones con Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán para reducir el antiguo arsenal nuclear soviético”.

Desde hace años es profesor de la universidad de Harvard, en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Allí mantuvo una entrevista con Alvin Powell, del área de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la universidad, en la que analizaron las lecciones del enfrentamiento entre John F. Kennedy (JFK) y Nikita Khrushchev, las difíciles decisiones que enfrenta el presidente Biden y la perspectiva de un Putin acorralado. A continuación lo más interesante del encuentro.

¿Es el enfrentamiento más serio entre potencias nucleares desde 1962?: “La buena noticia es que esto aún no es la Crisis de los Misiles en Cuba, donde JFK creía que los riesgos de una guerra nuclear eran mayores de uno en tres, una evaluación con la que estoy de acuerdo. Pero es lo más cerca que han estado Estados Unidos. y la URSS-Rusia de usar un arma nuclear entre sí en seis décadas.

¿Estados Unidos y la OTAN pueden apoyar a Ucrania contra Vladimir Putin sin desencadenar una guerra nuclear?: “Es extremadamente desafiante. Kennedy y Khrushchev, durante los 13 días de la Crisis de los Misiles, se enfrentaban a una posibilidad real de una guerra nuclear que habría matado a cientos de millones de personas. A medida que comenzaron a mirar por encima del límite, cada uno se decidió a considerar caminos de salida antes de llegar allí. Si uno escucha las cintas de las reuniones del EXCOMM (Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional) el sábado 27 de octubre, cuando llegan al final del día, no saben qué hacer. Están agotados. Hay fuertes desacuerdos. Cuando se separan para cenar a las 20, McNamara dice que se fue a casa pensando: "Bueno, esta puede ser mi última noche" (NdR. Robert McNamara era el Secretario de Defensa de Estados Unidos). Así que sentían realmente un peligro nuclear existencial. En esas condiciones, tanto Kennedy como Khrushchev se volvieron más imaginativos y audaces que antes. En el caso de Khrushchev, estaba esencialmente preparado para aceptar un trato que simplemente era una promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba a cambio de la retirada de los misiles. Kennedy estaba preparado para darle algo mejor: este cóctel mágico que consistía en un trato público -sin invasión, misiles fuera- un ultimátum privado de que "si no escuchamos algo dentro de las 48 horas, entonces vamos a resolver el problema", y un edulcorante secreto. Si bien la administración Kennedy insistió en que no había quid pro quo (NdR. una cosa por otra), JFK le dijo a Khrushchev que si se retiraban los misiles, seis meses después no habría misiles Júpiter en Turquía. En esencia: ambos respiraron hondo y se acabó”.

¿Ha sido diferente la Guerra de Ucrania (desde el principio parece que hubo preocupación por el uso de armas nucleares, y Joe Biden fue muy elocuente advirtiendo públicamente, y seguro en privado, a Putin)?: “Mucha gente ha olvidado que seguimos viviendo en un mundo MAD (destrucción mutua asegurada). Putin comanda un arsenal nuclear totalmente capaz de hacer desaparecer cualquier ciudad estadounidense en un par de horas y destruir todo el país. Mucha gente imagina que desde que terminó la Guerra Fría y ganamos, las armas nucleares deben haber sido relegadas al basurero de la historia. No, Putin tiene un arsenal nuclear de espectro completo. Un arma nuclear táctica básicamente puede convertir a Kiev en Hiroshima. Pero la buena noticia para Estados Unidos es que, en Biden, tenemos un guerrero frío experimentado que ha pensado en la Crisis de los Misiles en Cuba y ha pensado en la guerra nuclear. Ha pensado en cómo sería una guerra a gran escala, incluso ha pasado por escenarios sobre esto, lo sé, personalmente.

¿Cuál es el escenario más plausible en el que Putin ordena un ataque nuclear?: “Si las condiciones en el campo de batalla lo obligan a elegir entre una derrota humillante por un lado, que no sería existencial para Rusia, pero que creo que él cree, y apuesto a que tiene razón, sería existencial para él, y escalar el nivel de destrucción hasta incluyendo un ataque nuclear táctico en un objetivo en Ucrania, creo que hay muchas razones por las que elige lo último. Cuando todo esto comenzó, parecía inverosímil pensar que alguna vez llegaría a ese punto. Pero gracias a la valentía y la eficacia de las fuerzas ucranianas, y al enorme apoyo que han obtenido de Estados Unidos y de los aliados de la OTAN, Ucrania sigue rechazándolos, lo que aumenta la posibilidad de que Putin se vea arrinconado.

JFK quería evitar que un adversario nuclear se viera obligado a elegir entre una derrota humillante y una guerra nuclear, pero si Putin empieza a sentirse acorralado, mientras Estados Unidos y la OTAN siguen aumentando la capacidad bélica de los ucranianos con efecto en el campo de batalla, parecería que se ha perdido una de las lecciones de la Crisis de los Misiles: “Biden también dice que hemos estado buscando activamente un camino de salida. Así que creo que aprendió la lección, pero la mayoría de los comentaristas no. Hay algo de razón. Cuando JFK pensó en lo vivido, esto le cambió la vida, se volvió más reflexivo: "Dios mío, ¿qué es lo que casi hacemos?". Y luego, muy deliberadamente, en 1963, en ese famoso discurso de graduación en la American University, dijo que la lección central para el arte de gobernar nuclear en el futuro es que “mientras defendemos nuestros intereses vitales, debemos evitar confrontaciones que obliguen a un adversario a elegir entre una derrota humillante y una guerra nuclear”. Creo que eso es lo que Biden espera y trata de hacer. Pero eso es muy fácil de decir y difícil de hacer, sobre todo porque lo que está impulsando los acontecimientos sobre el terreno son las muy legítimas aspiraciones de Volodimir Zelenski de liberar a su país. Quiero decir, difícilmente podrías decir, "no lo hagas", o incluso sugerirlo. No obstante, si pones a los rusos en este rincón, las cosas podrían empeorar mucho.

¿Es posible el uso de las armas nucleares tácticas y la idea de una guerra nuclear "limitada"?: “Reagan dijo, realmente no puedo luchar en una guerra nuclear, porque no se puede ganar, así que tengo que limitarme y tengo que persuadirte para que te restrinjas. Pero no me gusta pensar en tener que limitarme, así que tal vez pueda luchar contigo en una guerra nuclear limitada. El libro de Henry Kissinger “Armas nucleares y política exterior”, de 1957, desarrolló el caso de una guerra nuclear limitada. Pero a medida que la comunidad de analistas estratégicos pasó por los juegos de guerra y los analizó, entendieron que la cuestión de encontrar un lugar para detenerse se vuelve extremadamente difícil. La pregunta es: "¿Me detengo en este punto o doy el siguiente paso?" Entonces, la opinión de consenso entre la comunidad de seguridad nacional durante las últimas décadas ha sido: ni siquiera pienses en una guerra nuclear limitada porque no puedes estar seguro de que puedes mantenerla limitada.