Crece la tensión entre Lula y Jair Bolsonaro, a días de las elecciones en Brasil

La senadora Simone Tebet, tercera en la elección presidencial brasileña y quien decidió apoyar en el balotaje al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que "el lugar de un pedófilo es en la cárcel", al referirse al mandatario Jair Bolsonaro.



Lo hizo al ofrecer un discurso en el escenario que compartió con Lula en Teófilo Otoni, estado de Minas Gerais, en el Valle de Jequitinonha, una de las regiones más pobres de Brasil, en el cual alertó a la población sobre los riesgos de votar a Bolsonaro el 30 de octubre.



En ese sentido, Tebet, del centroderechista Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) que logró el 4% de los votos el 2 de octubre, recordó la declaración de Jair Bolsonaro de la semana pasada en la cual admitió que "pintó una onda" con adolescentes inmigrantes venezolanas de 14 años a las que dijo haber confundido con prostitutas durante un paseo en moto en Brasilia en 2021.



"Cuando se dice que 'pintó una onda' con menor de edad eso es un crimen. Es pedofilia. Y el lugar de un pedófilo es en la cárcel. Yo no tengo miedo, ya llamé al presidente de cobarde", dijo la dirigente.



Tebet también llamó "inhumano" a Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia y la falta de combate contra la pobreza.



"El pueblo brasileño no llevó a dos candidatos al balotaje, llevó apenas a uno, a Lula. No existen dos candidatos sino uno, uno ama a las personas y otro es inhumano", sostuvo Tebet.



La senadora estuvo al lado de Lula y de la diputada electa y exministra de Medio Ambiente Marina Silva, una referencia de las mujeres evangélicas, del Partido Red, que están aliados con Lula da Silva.



El escándalo por dichos pedófilos y haber considerado prostitutas a adolescentes venezolanas llevó a Bolsonaro a pedir perdón junto con su esposa y María Teresa Belandria, autodenominada embajadora de Venezuela en Brasil como representante del diputado opositor venezolano Juan Guaidó, ungido como "presidente encargado" de la nación bolivariana por unos 60 países en todo el mundo.



"Bolsonaro agrede a las mujeres y a las familias, que considera que deben ganar menos si quedan embarazadas", aseguró Tebet, senadora por Mato Grosso do Sul.



El estado de Minas Gerais es clave para la definición del balotaje del 30 de octubre, ya que es el segundo más populoso del país y desde la vuelta de la democracia y con la primera elección directa en 1989, quien vence en Minas Gerais siempre ha logrado acceder a la presidencia.