El mensaje de Lula da Silva tras ganarle a Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño dio su discurso tras la primera vuelta en las elecciones de Brasil.

El candidato ganador en primera vuelta habla a su público desde San Pablo. "No siempre es posible ganar en primera vuelta, pero nada sucede por casualidad", dijo Lula al imponerse, pero no con la cantidad suficiente de votos como para ya proclamarse como presidente brasileño y tendrá que ir al balotaje con el actual mandatario.

"Hace cuatro años me habían expulsado de la política. Para desgracia de algunos, todavía tengo treinta días más de campaña", agregó respecto a que la segunda vuelta será a fines de octubre. "Me encanta hacer campaña. Y tenemos 28 días más. Me encanta hacer rally, subirme a un camión. Y será la primera oportunidad de tener un debate cara a cara con el actual presidente. Para que podamos hacer comparaciones entre el Brasil que él construyó y el Brasil que construimos nosotros", sumó.

"El pueblo necesita unidad, vamos a dialogar más. A partir de mañana comenzamos nuevamente la campaña", subrayó.

"Siempre supe que ibamos a ganar. Todas las encuestas nos pusieron en el primer lugar y siempre pensé que íbamos a ganar. Y nos vamos. Esto es solo una extensión", remarcó sobre el final de su discurso. Y concluyó diciendo: "Estoy convencido de que vamos a ganar Brasil".