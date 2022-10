Las duras medidas de ahorro energético que impulsa España para el invierno

Duchas breves y a no más de 35°, calefacción a no más de 19° y refrigeración a no menos de 27° son algunas de las 73 drásticas medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno español ante la crisis provocada por el faltante de gas ruso a causa de la guerra de Ucrania.