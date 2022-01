Europa fuerza las vacunaciones para enfrentar a la variante ómicron

Europa se blinda contra la cepa ómicron del nuevo coronavirus. Por caso, el Parlamento de Francia aprobó definitivamente el certificado de vacunación por una clara mayoría de 251 votos a favor y 58 en contra. Una decisión que va a imponer fuertes restricciones sociales a quienes no quieren vacunarse contra la covid.

De este modo, los no vacunados verán prohibida la entrada en los grandes centros comerciales, igual que a cafés, bares, restaurantes o salas deportivas, así como en el acceso a los transportes públicos de media y larga distancia.

La nueva letra reemplaza al anterior pasaporte sanitario (vacunas o test negativo). Ahora, los autorizados deberán tener la inmunización con tres dosis o dos más certificado de curación de covid.

¿Quiénes enferman gravemente?

La cepa ómicron genera más de 300.000 casos diarios. Los no vacunados son la gran mayoría de los enfermos graves de covid. Por eso, el Gobierno quiere que la ley rija desde esta misma semana a fin de contribuir a contener la actual ola epidémica.

"También aumentan las sanciones a quienes sean sorprendidos con un pasaporte de vacunas falso, que podrán ser condenadas aun máximo de cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa para quienes tengan varios documentos falsificados. No obstante, se prevé una 'amnistía' si la persona sorprendida se vacuna en un plazo de treinta días", revela Euronews.

Francia busca así "molestar" a los no vacunados, como dijo el presidente Emmanuel Macron. En realidad, él habló de "jorobar a los no vacunados"

Vacunas obligatorias en Grecia para mayores de 60

En Grecia, "los mayores de 60 años que no hayan reservado una cita para recibir al menos la primera dosis de la vacuna contra la covid tendrán que pagar una multa cada mes. La decisión llega en un momento en que el país se enfrenta a un aumento de los casos graves que presionan al sistema de salud", revela la agencia.

"Había pedido una cita para vacunarme el 11 de enero pero las autoridades no me la dan hasta el 31 de enero. ¿Por qué no me dieron cita el 11, el 12 o el 13 de enero?", se queja un ciudadano griego molesto con la demora.

Austria: vacunas y multas para mayores de 18

Austria va más lejos, con un paso más firme, pues impone la vacuna obligatoria para todos los residentes mayores de 18 años a partir del 1 de febrero. Los recalcitrantes podrán ser multados con 600 euros, hasta 4 veces al año.

Al respecto, indica Euronews que "el canciller Karl Nehammer puntualizó que los controles y las sanciones se implementarán a partir del 16 de marzo para darle a la gente la oportunidad de recapacitar y de vacunarse. Las autoridades enviarán además una carta recordatoria a todas las personas no vacunadas, precisa ley acordada por los gobernantes partidos conservador y ecologista en negociación con dos partidos opositores (socialdemócratas y liberales)".

Si no se llega a un nivel satisfactorio de vacunación, se dará una tercera fase de la ley, con una cita obligatoria para vacunarse y en caso de ignorarla se aplicará de forma automática una multa, dos veces por año, con un monto máximo de 3.600 euros (4.100 dólares) por año.

Hasta ahora, un 74% de la población austríaca se ha vacunado con la pauta completa (dos o tres dosis) contra el coronavirus, que desde el estallido de la pandemia ha causado casi 14.000 muertos en el país.

"Aparte de los menores de 18 años, las mujeres embarazadas y las personas con ciertas patologías estarán exentas de la vacuna obligatoria. Pese al amplio respaldo en el Parlamento, con cuatro de los cinco partidos a favor, la vacuna obligatoria ha causado controversia en Austria. El partido opositor ultranacionalista FPÖ rechaza la ley con vehemencia y apoya desde hace meses en Viena y otras ciudades manifestaciones contra la gestión de la pandemia y contra la vacunación obligatoria", cierra Euronews.

Euronews, Youtube.