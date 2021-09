Antivacunas y negacionistas tomaron un canal de TV para salir al aire

Vdor v poslopje @RTV_Slovenija ali katero koli drugo javno zgradbo nima nobene zveze s svobodo izražanja. Je nasilje nad to svobodo. Storiti je treba vse, da se vsako samovoljno in nasilno prilašcanje javnega prostora in grožnje obsodi in kaznuje z enakimi vatli vedno in povsod. pic.twitter.com/bTsu4VIpnp