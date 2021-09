Guillermina Valdés habló del incómodo momento que protagonizó al aire con Marcelo Tinelli

Este martes, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés protagonizaron un incómodo momento en La Academia de Showmatch. Todo comenzó cuando el conductor le pidió a la jurado que votara entre las tres bailarinas preseleccionadas para acompañar a Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín, que se suma a la pista del certamen. La negativa de Valdés dio pie a un picante ida y vuelta entre la pareja.

"Te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido, mi amor. Solamente te pido que elijas una bailarina entre las tres, ustedes son el jurado. ¿Podés, por favor, votar a una? Te pido por favor, me arrodillo y quiero que lo justifiques", le comentó Tinelli visiblemente confundido por la actitud de su pareja.

Las repercusiones de lo sucedido, generaron diversos análisis en varios programas de chimentos. En Intrusos, Karina Iavícoli reveló la conversación que mantuvo con la pareja del conductor sobre el episodio y dejó en claro que todo forma parte de un juego.

"Si se vio tenso, no fue así. Es un juego. Con Marcelo nos llevamos súper bien, más allá de alguna diferencia. Él es cero machista. Estoy muy agradecida de estar en el programa y poder mostrarme realmente como soy. No muchas veces me pasó", comentó la modelo.

Por su parte, Ángel de Brito se refirió al tenso momento. En Los Ángeles de la Mañana, el periodista contó que la jurado de La Academia quedó enojada todo el programa. "Su trabajo es votar, es como que el novio de Piquín diga no, no quiero bailar. Quedó enojada toda la noche, no se le fue enseguida", comentó.