Para Lula, Bolsonaro no es de derecha, sino "como Hitler y Mussolini"

El exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha dicho que el actual presidente, Jair Bolsonaro, no puede ser visto como un político de derechas y lo ha comparado con los líderes fascistas europeos Adolf Hitler y Benito Mussolini, durante su participación en un podcast del portal UOL.

Lula no dudó al momento de considerar el perfil del controvertido mandatario actual: "Lo que está pasan en Brasil no es una disputa entre derecha e izquierda. Es entre fascistas y democracia. Bolsonaro no es de derecha. Hay que analizarlo más por Hitler y Mussolini que por un derechista".

Para Lula, "no piensa; no construye un pensamiento, construye tonterías. No ves una oración completa de él diciendo algo útil, son tonterías", señaló durante su intervención.

El expresidente considera que la izquierda política son grupos "más preocupados por el tema social, con el crecimiento de oportunidades para los llamados sectores oprimidos". En tanto, la derecha se define por "querer enriquecerse a expensas de la sociedad".

Lula da Silva, además, hizo hincapié en el tipo de declaraciones que suele hacer Bolsonaro:

"No tiene tres minutos de argumento para nada serio, por eso su vida es una 'fake news'"

En el marco político brasileño, luego de que se anularan las condenas contra Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, se ha considerado la posibilidad de que pudiera presentarse a las elecciones presidenciales de 2022. Él ha dicho que en marzo confirmará o no si presenta a una candidatura.

Por ahora, las encuestas le dan como favorito a ganar las presidenciales.

UOL, Rt